Foreign Policy назвал главную причину, мешающую НАТО отправлять больше оружия на Украину

Foreign Policy: Украина не получит больше оружия из-за уязвимости США и НАТО в Сувалкском коридоре

11 декабря 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает поставлять оружие ВСУ, заявил Джек Дойч Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не будут получать больше оружия из-за уязвимости Соединенных Штатов и НАТО в Сувалкском коридоре. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных. «Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии», — сказал Дойч. Его слова приводит Foreign Policy . Обозреватель отметил, что Пентагон находится под постоянным давлением Конгресса, который требует отдать еще больше боевой техники ВСУ за счет стратегических запасов. Они предназначены на случай конфликта НАТО с Россией. Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил, что страны НАТО сократили поставку оружия Украине, чтобы быть готовыми к войне с Россией. Автор статьи считает, что столкновение НАТО и РФ может включать военный сценарий в малонаселенном Сувалкском ущелье.

ВСУ не будут получать больше оружия из-за уязвимости Соединенных Штатов и НАТО в Сувалкском коридоре. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных. «Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии», — сказал Дойч. Его слова приводит Foreign Policy. Обозреватель отметил, что Пентагон находится под постоянным давлением Конгресса, который требует отдать еще больше боевой техники ВСУ за счет стратегических запасов. Они предназначены на случай конфликта НАТО с Россией. Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил, что страны НАТО сократили поставку оружия Украине, чтобы быть готовыми к войне с Россией. Автор статьи считает, что столкновение НАТО и РФ может включать военный сценарий в малонаселенном Сувалкском ущелье.