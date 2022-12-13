В МИД раскрыли результаты секретных переговоров с США в Стамбуле Замглавы МИД Рябков: переговоры с США в Стамбуле не принесли прогресса по ключевым вопросам 13 декабря 2022 в 20:11 Размер текста - 17 + США и РФ не достигли прогресса по ключевым вопросам, рассказал Сергей Рябков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переговоры США и РФ по вопросам-раздражителям получились деловыми, однако прогресса по ключевым темам нет. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Разговор был деловой, прогресс минимален, и он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет», — цитирует Рябкова ТАСС. Подобные консультации по ключевым вопросам будут продолжены в следующем году, отметил он. При этом договоренностей о датах на настоящий момент нет. Переговоры США и РФ по вопросам-раздражителям получились деловыми, однако прогресса по ключевым темам нет. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Разговор был деловой, прогресс минимален, и он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет», — цитирует Рябкова ТАСС. Подобные консультации по ключевым вопросам будут продолжены в следующем году, отметил он. При этом договоренностей о датах на настоящий момент нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям