В МИД раскрыли результаты секретных переговоров с США в Стамбуле

Замглавы МИД Рябков: переговоры с США в Стамбуле не принесли прогресса по ключевым вопросам
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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США и РФ не достигли прогресса по ключевым вопросам, рассказал Сергей Рябков Фото:

Переговоры США и РФ по вопросам-раздражителям получились деловыми, однако прогресса по ключевым темам нет. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Разговор был деловой, прогресс минимален, и он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет», — цитирует Рябкова ТАСС.

Подобные консультации по ключевым вопросам будут продолжены в следующем году, отметил он. При этом договоренностей о датах на настоящий момент нет.

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Переговоры США и РФ по вопросам-раздражителям получились деловыми, однако прогресса по ключевым темам нет. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Разговор был деловой, прогресс минимален, и он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет», — цитирует Рябкова ТАСС. Подобные консультации по ключевым вопросам будут продолжены в следующем году, отметил он. При этом договоренностей о датах на настоящий момент нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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