В МИД раскрыли результаты секретных переговоров с США в Стамбуле

США и РФ не достигли прогресса по ключевым вопросам, рассказал Сергей Рябков
Переговоры США и РФ по вопросам-раздражителям получились деловыми, однако прогресса по ключевым темам нет. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Разговор был деловой, прогресс минимален, и он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет», — цитирует Рябкова ТАСС.
Подобные консультации по ключевым вопросам будут продолжены в следующем году, отметил он. При этом договоренностей о датах на настоящий момент нет.
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