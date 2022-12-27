Речь Нечаева про поддержку уехавших россиян вызвала раскол в Госдуме

27 декабря 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев считает, что власти должны бороться за уехавших из страны россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На финальном заседании Госдумы лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев призвал оставить в покое уехавших из страны россиян, чем вызвал серьезную полемику в парламенте. Он назвал позицию по этому вопросу одним из главных расхождений с другими партиями. «В Госдуме часто возникает вопрос, касающийся покинувших Россию. Этот миллион уехавших — это наши русские люди. Признавать их предателями, запрещать работать удаленно, придумывать новые налоги — кому это выгодно? России это не выгодно, — сказал политик. — Мы считаем, что за этих людей надо бороться. Они часть человеческого капитала России». Нечаев уверен, что нужно держать контакт с покинувшими страну и показывать им, что Россия делает в реальности. Буквально через три дня председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем telegram-канале пост, где осудил такую позицию. «Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно… Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — написал спикер Госдумы и открыл комментарии к этому посту. До сих пор идет горячая дискуссия, в том числе среди самих парламентариев. В ЛДПР и КПРФ считают, что нужно осторожнее подходить к вопросу, а вот в «Справедливой России» идею поддерживают. Алексей Нечаев сделал смелые заявления с думской трибуны и по другим итогам 2022 года. По его словам, в этом году гражданские министерства оказались эффективнее военных. «Спецоперация стала для страны испытанием на прочность. И мы справились. Гражданские власти, те, которых обзывали либералами, — из Минфина, Минэка, Центробанка и многие другие коллеги, — показали себя профессионалами. Несмотря на санкции, самолеты летают, банки, предприятия и магазины работают, дома, школы и больницы строим. Гражданские министерства и сами отрасли показывают высокую стойкость и готовность работать, несмотря на санкции», — заявил Нечаев. При этом глава фракции отметил, что военное руководство не имеет таких же успехов. Он предположил, что это связано с тем, что гражданские власти коммуницируют с обществом, не боясь критики, используя ее как ресурс. «Военные, увы, такими успехами похвастаться не могут. Возможно, потому, что силовикам в России не принято было задавать лишние вопросы еще с царских времен. А гражданские министерства все эти годы были с обществом в диалоге. Пора и военным наладить этот диалог», — написал он в своем telegram-канале. Нечаев выразил надежду на то, что в 2023 году будет заключен мир, выгодный России в настоящем и будущем. Исторический год, по его мнению, для России закончится только после победы в СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На финальном заседании Госдумы лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев призвал оставить в покое уехавших из страны россиян, чем вызвал серьезную полемику в парламенте. Он назвал позицию по этому вопросу одним из главных расхождений с другими партиями. «В Госдуме часто возникает вопрос, касающийся покинувших Россию. Этот миллион уехавших — это наши русские люди. Признавать их предателями, запрещать работать удаленно, придумывать новые налоги — кому это выгодно? России это не выгодно, — сказал политик. — Мы считаем, что за этих людей надо бороться. Они часть человеческого капитала России». Нечаев уверен, что нужно держать контакт с покинувшими страну и показывать им, что Россия делает в реальности. Буквально через три дня председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем telegram-канале пост, где осудил такую позицию. «Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно… Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — написал спикер Госдумы и открыл комментарии к этому посту. До сих пор идет горячая дискуссия, в том числе среди самих парламентариев. В ЛДПР и КПРФ считают, что нужно осторожнее подходить к вопросу, а вот в «Справедливой России» идею поддерживают. Алексей Нечаев сделал смелые заявления с думской трибуны и по другим итогам 2022 года. По его словам, в этом году гражданские министерства оказались эффективнее военных. «Спецоперация стала для страны испытанием на прочность. И мы справились. Гражданские власти, те, которых обзывали либералами, — из Минфина, Минэка, Центробанка и многие другие коллеги, — показали себя профессионалами. Несмотря на санкции, самолеты летают, банки, предприятия и магазины работают, дома, школы и больницы строим. Гражданские министерства и сами отрасли показывают высокую стойкость и готовность работать, несмотря на санкции», — заявил Нечаев. При этом глава фракции отметил, что военное руководство не имеет таких же успехов. Он предположил, что это связано с тем, что гражданские власти коммуницируют с обществом, не боясь критики, используя ее как ресурс. «Военные, увы, такими успехами похвастаться не могут. Возможно, потому, что силовикам в России не принято было задавать лишние вопросы еще с царских времен. А гражданские министерства все эти годы были с обществом в диалоге. Пора и военным наладить этот диалог», — написал он в своем telegram-канале. Нечаев выразил надежду на то, что в 2023 году будет заключен мир, выгодный России в настоящем и будущем. Исторический год, по его мнению, для России закончится только после победы в СВО.