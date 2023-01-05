Atlantic Council: Украина собирает войска для масштабного наступления

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Армия Украины сберегает ресурсы для дальнейшего наступления, заявил Питер Дикинсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина начинает экономить боеприпасы и войска для крупной атаки на позиции России. Об этом заявил украинский аналитик Атлантического совета (Atlantic Council) Питер Дикинсон.

«Украина собирает и сдерживает войска и боеприпасы для новой крупной атаки на российские позиции», — заявил Дикинсон. Его слова приводит телеканал Euronews.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. Газета «Московский комсомолец» сообщила, что город Бахмут разрушен на 60%. Армия Украины атакует город дальнобойной артиллерией и беспилотниками.

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Украина начинает экономить боеприпасы и войска для крупной атаки на позиции России. Об этом заявил украинский аналитик Атлантического совета (Atlantic Council) Питер Дикинсон. «Украина собирает и сдерживает войска и боеприпасы для новой крупной атаки на российские позиции», — заявил Дикинсон. Его слова приводит телеканал Euronews. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. Газета «Московский комсомолец» сообщила, что город Бахмут разрушен на 60%. Армия Украины атакует город дальнобойной артиллерией и беспилотниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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