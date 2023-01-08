Welt: Польша уговаривает коллег по НАТО поставить РФ на колени

Польша уговаривает союзников из Североатлантического альянса ослабить Россию в конфликте с Украиной для обеспечения мира. Об этом написали в WELT.
Польша пытается убедить союзников из НАТО, особенно Францию и Германию в необходимости ослабить Россию в конфликте с Украиной. «Мы стремимся не к уничтожению российского государства, а к ослаблению России, что выведет из строя страну, чтобы обеспечить мир в Европе как минимум на несколько десятилетий», — заявил изданию чиновник МИД Польши, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, польская сторона лоббирует ослабление РФ.
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «расчленить» Россию ради мировой безопасности, пишут «Дни.ру». Позже польские депутаты приняли резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если Варшава и дальше будет продолжать вражду с Москвой, то Польшу ждет четвертый раздел.
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Польша уговаривает союзников из Североатлантического альянса ослабить Россию в конфликте с Украиной для обеспечения мира. Об этом написали в WELT. Польша пытается убедить союзников из НАТО, особенно Францию и Германию в необходимости ослабить Россию в конфликте с Украиной. «Мы стремимся не к уничтожению российского государства, а к ослаблению России, что выведет из строя страну, чтобы обеспечить мир в Европе как минимум на несколько десятилетий», — заявил изданию чиновник МИД Польши, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, польская сторона лоббирует ослабление РФ. Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «расчленить» Россию ради мировой безопасности, пишут «Дни.ру». Позже польские депутаты приняли резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если Варшава и дальше будет продолжать вражду с Москвой, то Польшу ждет четвертый раздел.