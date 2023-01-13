В МИД РФ поставили условие для переговоров с Украиной

Дипломат Полищук: переговоры между Россией и Украиной должны быть прямыми

13 января 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

В МИД РФ выступили за прямые переговоры с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прямые переговоры между Россией и Украиной будут лучшим вариантом, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, посредники зачастую мешают урегулированию конфликта. «Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сообщил Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он напомнил, что в прошлом году переговоры между Киевом и Москвой были прямыми. Они проходили в Белоруссии и Турции, а также по видеосвязи. Спецоперация России на Украине началась в феврале 2022 года. В марте в Турции прошел первый раунд переговоров, который ни к чему не привел. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путин. При этом Россия от диалога не отказывалась.

Прямые переговоры между Россией и Украиной будут лучшим вариантом, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, посредники зачастую мешают урегулированию конфликта. «Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сообщил Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он напомнил, что в прошлом году переговоры между Киевом и Москвой были прямыми. Они проходили в Белоруссии и Турции, а также по видеосвязи. Спецоперация России на Украине началась в феврале 2022 года. В марте в Турции прошел первый раунд переговоров, который ни к чему не привел. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путин. При этом Россия от диалога не отказывалась.