Свердловчанин пытался провести полтора килограмма наркотика транзитом через Челябинскую область

13 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Сотрудники пограничного управления ФСБ по региону задержали нарушителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали свердловчанина, который пытался провести полтора килограмма наркотика через регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по области. «Он [свердловчанин] был задержан с 1,5 килограммами наркотика, который в дальнейшем намеревался расфасовать на мелкие партии и сбыть тайниковые закладки на территории соседнего региона. Ранее фигурант не один раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу, грабеж и попытку сбыта наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ России по Челябинской области. Каслинским горсудом мужчина был признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Ему назначено наказание в виде 11 лет колонии особого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали свердловчанина, который пытался провести полтора килограмма наркотика через регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по области. «Он [свердловчанин] был задержан с 1,5 килограммами наркотика, который в дальнейшем намеревался расфасовать на мелкие партии и сбыть тайниковые закладки на территории соседнего региона. Ранее фигурант не один раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу, грабеж и попытку сбыта наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ России по Челябинской области. Каслинским горсудом мужчина был признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Ему назначено наказание в виде 11 лет колонии особого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.