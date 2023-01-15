Путин доволен работой армии в ходе СВО: главное к вечеру 15 января

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, воздушная атака, ракетный залп
В Днепре в ходе ракетного удара был обрушен жилой дом из-за украинского ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту РФ Владимиру Путину нравится, как протекает спецоперация на Украине. Вооруженные силы Украины допустили, что сдадут Бахмут без боя. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 января.

  • Президент РФ Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине. Он также выразил надежду, что российская армия еще не раз порадует своими успехами.
  • Командир разведывательного батальона Юрий Скала допустил отступление украинских войск из Бахмута. Он отметил, что обстоятельства могут сложиться и таким образом.
  • В ЧВК «Вагнер» отметили, что в ходе боев в Соледаре, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступали по всем возможным критериям. Об этом сообщает «Пятый канал».
  • В Днепре после ракетного удара обрушился жилой многоквартирный дом. Инцидент произошел ночью 15 января.
  • Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская ПВО причастна к удару по жилому дому. Средство противовоздушной обороны сбило ракету, которая затем упала в направлении жилого помещения. После этих слов его оскорбил глава Днепра Борис Филатов, назвав самовлюбленным идиотом. Затем Арестович оправдался за свои слова, переложив ответственность на другого человека.
  • В Минобороны РФ заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области ради новой провокации. По словам российского министерства, это нужно для того, чтобы дискредитировать Россию в рамках «зерновой сделки».
  • Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ряд правозащитных организаций потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года. С соответствующим предложением она обратилась к омбудсмену Украины, ООН и Красному Кресту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Президенту РФ Владимиру Путину нравится, как протекает спецоперация на Украине. Вооруженные силы Украины допустили, что сдадут Бахмут без боя. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 января. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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