Путин доволен работой армии в ходе СВО: главное к вечеру 15 января

В Днепре в ходе ракетного удара был обрушен жилой дом из-за украинского ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президенту РФ Владимиру Путину нравится, как протекает спецоперация на Украине. Вооруженные силы Украины допустили, что сдадут Бахмут без боя. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 января.
- Президент РФ Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине. Он также выразил надежду, что российская армия еще не раз порадует своими успехами.
- Командир разведывательного батальона Юрий Скала допустил отступление украинских войск из Бахмута. Он отметил, что обстоятельства могут сложиться и таким образом.
- В ЧВК «Вагнер» отметили, что в ходе боев в Соледаре, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступали по всем возможным критериям. Об этом сообщает «Пятый канал».
- В Днепре после ракетного удара обрушился жилой многоквартирный дом. Инцидент произошел ночью 15 января.
- Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская ПВО причастна к удару по жилому дому. Средство противовоздушной обороны сбило ракету, которая затем упала в направлении жилого помещения. После этих слов его оскорбил глава Днепра Борис Филатов, назвав самовлюбленным идиотом. Затем Арестович оправдался за свои слова, переложив ответственность на другого человека.
- В Минобороны РФ заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области ради новой провокации. По словам российского министерства, это нужно для того, чтобы дискредитировать Россию в рамках «зерновой сделки».
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ряд правозащитных организаций потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года. С соответствующим предложением она обратилась к омбудсмену Украины, ООН и Красному Кресту.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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