В Госдепе похвастались годовой выручкой от украинского конфликта

26 января 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Выручка торговцев оружием в США выросла в полтора раза за счет Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты значительно обогатились за счет конфликта на Украине. Поставки киевскому режиму оружия позволили американцам превысить показатели предыдущих лет в полтора раза. Такими результатами похвастались в Госдепартаменте США. «Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов. Это на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — заявили в Госдепартаменте, слова приводит агентство ТАСС. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Ее основными задачами, по словам президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима. Также в качестве цели названа защита мирных жителей Донбасса от агрессии украинских властей. Соединенные Штаты с начала конфликта активно поддерживают Киев поставками вооружений. Издание Al-Ain сообщило о том, что Запад заинтересован в том, чтобы затянуть противостояние стран на многие годы, поскольку желают ослабить конкурентов длительным истощением.

Соединенные Штаты значительно обогатились за счет конфликта на Украине. Поставки киевскому режиму оружия позволили американцам превысить показатели предыдущих лет в полтора раза. Такими результатами похвастались в Госдепартаменте США. «Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов. Это на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — заявили в Госдепартаменте, слова приводит агентство ТАСС. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Ее основными задачами, по словам президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима. Также в качестве цели названа защита мирных жителей Донбасса от агрессии украинских властей. Соединенные Штаты с начала конфликта активно поддерживают Киев поставками вооружений. Издание Al-Ain сообщило о том, что Запад заинтересован в том, чтобы затянуть противостояние стран на многие годы, поскольку желают ослабить конкурентов длительным истощением.