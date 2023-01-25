25 января 2023

В Госдепе похвастались годовой выручкой от украинского конфликта

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Выручка торговцев оружием в США выросла в полтора раза за счет Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты значительно обогатились за счет конфликта на Украине. Поставки киевскому режиму оружия позволили американцам превысить показатели предыдущих лет в полтора раза. Такими результатами похвастались в Госдепартаменте США.

«Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов. Это на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — заявили в Госдепартаменте, слова приводит агентство ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Ее основными задачами, по словам президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима. Также в качестве цели названа защита мирных жителей Донбасса от агрессии украинских властей. Соединенные Штаты с начала конфликта активно поддерживают Киев поставками вооружений. Издание Al-Ain сообщило о том, что Запад заинтересован в том, чтобы затянуть противостояние стран на многие годы, поскольку желают ослабить конкурентов длительным истощением.

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Соединенные Штаты значительно обогатились за счет конфликта на Украине. Поставки киевскому режиму оружия позволили американцам превысить показатели предыдущих лет в полтора раза. Такими результатами похвастались в Госдепартаменте США. «Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов. Это на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — заявили в Госдепартаменте, слова приводит агентство ТАСС. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Ее основными задачами, по словам президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима. Также в качестве цели названа защита мирных жителей Донбасса от агрессии украинских властей. Соединенные Штаты с начала конфликта активно поддерживают Киев поставками вооружений. Издание Al-Ain сообщило о том, что Запад заинтересован в том, чтобы затянуть противостояние стран на многие годы, поскольку желают ослабить конкурентов длительным истощением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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