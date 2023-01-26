ЦБ: россияне снимали больше всего налички в начале СВО и мобилизации

В марте 2022 года в России наблюдался спрос на снятие наличных. Этот момент совпал с началом объявления спецоперации на Украине, свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком. Еще один всплеск наблюдался в сентябре — в момент объявления в стране частичной мобилизации.
«Всплеск спроса на наличные наблюдался в течение 2022 года дважды. Первый раз — в феврале — марте, но он был непродолжительным. Вторая волна отмечена в сентябре», — сообщает Банк России. Данные опубликованы на официальном сайте. Общий объем наличных денег на начало 2023 года составил 16,4 трлн рублей. Это на 2,3 трлн рублей больше, чем в начале прошлого года.
Инвестиционный советник Станислав Розинов рассказал, что для грамотного распоряжения активами не следует хранить наличные дома, передает телеканал 360. Он считает, что на наличные рубли следует купить иностранную валюту, что позволит сохранить накопления.
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В марте 2022 года в России наблюдался спрос на снятие наличных. Этот момент совпал с началом объявления спецоперации на Украине, свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком. Еще один всплеск наблюдался в сентябре — в момент объявления в стране частичной мобилизации. «Всплеск спроса на наличные наблюдался в течение 2022 года дважды. Первый раз — в феврале — марте, но он был непродолжительным. Вторая волна отмечена в сентябре», — сообщает Банк России. Данные опубликованы на официальном сайте. Общий объем наличных денег на начало 2023 года составил 16,4 трлн рублей. Это на 2,3 трлн рублей больше, чем в начале прошлого года. Инвестиционный советник Станислав Розинов рассказал, что для грамотного распоряжения активами не следует хранить наличные дома, передает телеканал 360. Он считает, что на наличные рубли следует купить иностранную валюту, что позволит сохранить накопления.