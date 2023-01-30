Бывший посол США предложил брать с российских туристов «украинский сбор»

30 января 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В США предлагают Западу ввести специальную «украинскую пошлину» для всех россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Для россиян должен быть введен полный запрет на въезд в западные страны, либо же при въезде их нужно обязать выплачивать специальную пошлину в поддержку Украины. С такой инициативой выступил посол США в России Майкл Макфол. «Новые ограничения на поездки также должны быть введены для всех граждан России. Полный запрет на въезд во все демократические страны — один из вариантов. Другой — заставить всех россиян, желающих поехать в демократические страны, платить дополнительный „украинский сбор“», — заявил Майкл Макфол в интервью Foreign Affairs. Макфол дополняет, что первый вариант менее предпочтителен, так как может заставить отвернуться от Запада тех россиян, кто выступает против спецоперации. Экс-посол предлагает ввести новые санкции в годовщину СВО, 24 февраля. США и другие западные страны активно вводят санкции в отношении России после начала специальной военной операции на территории Украины. Евросоюз ввел девять пакетов антироссийских санкций. Готовится десятый, который вступит в силу 5 февраля. Ранее премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ заявил, что от санкций Запада страдает не только Россия, передает телеканал 360. Политолог Владимир Корнилов также подчеркивал, что ЕС намеревается ввести санкции против всех граждан России, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для россиян должен быть введен полный запрет на въезд в западные страны, либо же при въезде их нужно обязать выплачивать специальную пошлину в поддержку Украины. С такой инициативой выступил посол США в России Майкл Макфол. «Новые ограничения на поездки также должны быть введены для всех граждан России. Полный запрет на въезд во все демократические страны — один из вариантов. Другой — заставить всех россиян, желающих поехать в демократические страны, платить дополнительный „украинский сбор“», — заявил Майкл Макфол в интервью Foreign Affairs. Макфол дополняет, что первый вариант менее предпочтителен, так как может заставить отвернуться от Запада тех россиян, кто выступает против спецоперации. Экс-посол предлагает ввести новые санкции в годовщину СВО, 24 февраля. США и другие западные страны активно вводят санкции в отношении России после начала специальной военной операции на территории Украины. Евросоюз ввел девять пакетов антироссийских санкций. Готовится десятый, который вступит в силу 5 февраля. Ранее премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ заявил, что от санкций Запада страдает не только Россия, передает телеканал 360. Политолог Владимир Корнилов также подчеркивал, что ЕС намеревается ввести санкции против всех граждан России, сообщает «Федеральное агентство новостей».