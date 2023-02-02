Иран назвал виновных в атаке на объект Минобороны

Постпред Ирана при ООН: атака на военный завод в Исфахане была совершена Израилем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тегеран. Иран, мечеть, ислам, мусульмане, иранская мечеть, тегеран, шииты
Тегеран обвинил Израиль в атаке на военный объект Фото:

Атака на военный завод в Исфахане (Иран) была совершена Израилем. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования. С таким заявлением выступил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани.

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект минобороны в городе Исфахан. Действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», — говорится в письме Иравани. Его цитирует агентство ISNA. Он направил официальные письма с заявлением Генсеку ООН и председателю Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что к атаке на завод могла быть причастна американская авиация. В качестве еще одного подозреваемого иранские власти называли Украину, передает «Царьград».

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Атака на военный завод в Исфахане (Иран) была совершена Израилем. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования. С таким заявлением выступил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани. «[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект минобороны в городе Исфахан. Действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», — говорится в письме Иравани. Его цитирует агентство ISNA. Он направил официальные письма с заявлением Генсеку ООН и председателю Совбеза ООН. Ранее сообщалось, что к атаке на завод могла быть причастна американская авиация. В качестве еще одного подозреваемого иранские власти называли Украину, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...