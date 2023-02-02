Иран назвал виновных в атаке на объект Минобороны

Постпред Ирана при ООН: атака на военный завод в Исфахане была совершена Израилем

Тегеран обвинил Израиль в атаке на военный объект Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Атака на военный завод в Исфахане (Иран) была совершена Израилем. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования. С таким заявлением выступил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани.

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект минобороны в городе Исфахан. Действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», — говорится в письме Иравани. Его цитирует агентство ISNA. Он направил официальные письма с заявлением Генсеку ООН и председателю Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что к атаке на завод могла быть причастна американская авиация. В качестве еще одного подозреваемого иранские власти называли Украину, передает «Царьград».