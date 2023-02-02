Присяжные начали решать судьбу экс-губернатора Фургала

Присяжные Люберецкого суда перед вынесением итогового решения по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ответят на более чем 30 вопросов. Процесс может продолжиться вплоть до нескольких дней.
«Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала удалились комнату совещаний для обсуждения вердикта», — сообщает РИА Новости из здания Мособлсуда. Там добавили, что от присяжных теперь требуются краткие ответы на более чем 30 поставленных вопросов. Этот процесс в зависимости от степени единодушия ответчиков может затянуться в диапазоне от нескольких часов до нескольких дней.
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Это вызвало ряд стихийных митингов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края. Сам Фургал заявлял, что благодарит жителей Хабаровского края за поддержку, но не одобряет массовые протесты.
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