В Германии назвали виновника несбыточных желаний украинцев

Stuttgarter Nachrichten: Евросоюз породил у украинцев нереалистичные ожидания

11 февраля 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС было политическим решением Фото: Официальный сайт Европарламента Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз породило у ее граждан «нереалистичные ожидания». Такое мнение выразил немецкий обозреватель Кнут Крон, комментируя итоги недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Брюссель. «Президент [Зеленский] хочет привести Украину в Европейский Союз. В Брюсселе он, похоже, зашел в двери с этим требованием. Но удивительно быстрое предоставление статуса кандидата порождает большие, но и нереалистичные надежды граждан», — пишет Крон в статье газеты Stuttgarter Nachrichten . По мнению обозревателя, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС было политическим решением, реальный путь Киева в Европу «будет долгим». Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы, указывает Крон. В частности, Украине необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз. Зеленский подал заявку после начала российской спецоперации. Однако для интеграции с Европой Киеву необходимо постараться, предупреждал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Украину не примут в Евросоюз в ближайшие два года, так как в политическом объединении боятся возможных последствий такого расширения, указывали в Европарламенте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз породило у ее граждан «нереалистичные ожидания». Такое мнение выразил немецкий обозреватель Кнут Крон, комментируя итоги недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Брюссель. «Президент [Зеленский] хочет привести Украину в Европейский Союз. В Брюсселе он, похоже, зашел в двери с этим требованием. Но удивительно быстрое предоставление статуса кандидата порождает большие, но и нереалистичные надежды граждан», — пишет Крон в статье газеты Stuttgarter Nachrichten. По мнению обозревателя, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС было политическим решением, реальный путь Киева в Европу «будет долгим». Есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы, указывает Крон. В частности, Украине необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз. Зеленский подал заявку после начала российской спецоперации. Однако для интеграции с Европой Киеву необходимо постараться, предупреждал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Украину не примут в Евросоюз в ближайшие два года, так как в политическом объединении боятся возможных последствий такого расширения, указывали в Европарламенте.