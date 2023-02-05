Шольц напомнил Украине, что ей нужно постараться для вступления в ЕС

Канцлер ФРГ Шольц: Украина должна бороться с коррупцией, чтобы вступить в ЕС
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Олаф Шольц, канцлер
Украине нужно соблюсти ряд критериев, чтобы стать членом ЕС, напомнил Олаф Шольц Фото:

Каждая страна, которая стала кандидатом в Евросоюз, должна соответствовать критериям верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. В том числе и Украина. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией», — заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag. Таким образом он дал ответ на вопрос о вероятности вступления Киева в ЕС до 2024 года. Шольц также подчеркнул, что для всех стран критерии едины.

Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. В свою очередь, британская газета The Daily Telegraph уточняет, что ЕС не примет страну в союз, так как после этого всем странам, которые являются его членами придется оказывать поддержку Украине.

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Каждая страна, которая стала кандидатом в Евросоюз, должна соответствовать критериям верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. В том числе и Украина. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией», — заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag. Таким образом он дал ответ на вопрос о вероятности вступления Киева в ЕС до 2024 года. Шольц также подчеркнул, что для всех стран критерии едины. Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. В свою очередь, британская газета The Daily Telegraph уточняет, что ЕС не примет страну в союз, так как после этого всем странам, которые являются его членами придется оказывать поддержку Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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