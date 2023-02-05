Шольц напомнил Украине, что ей нужно постараться для вступления в ЕС

Канцлер ФРГ Шольц: Украина должна бороться с коррупцией, чтобы вступить в ЕС

05 февраля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Украине нужно соблюсти ряд критериев, чтобы стать членом ЕС, напомнил Олаф Шольц Фото: Официальный сайт президента Украины Каждая страна, которая стала кандидатом в Евросоюз, должна соответствовать критериям верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. В том числе и Украина. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией», — заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag. Таким образом он дал ответ на вопрос о вероятности вступления Киева в ЕС до 2024 года. Шольц также подчеркнул, что для всех стран критерии едины. Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. В свою очередь, британская газета The Daily Telegraph уточняет, что ЕС не примет страну в союз, так как после этого всем странам, которые являются его членами придется оказывать поддержку Украине.

Каждая страна, которая стала кандидатом в Евросоюз, должна соответствовать критериям верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. В том числе и Украина. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией», — заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag. Таким образом он дал ответ на вопрос о вероятности вступления Киева в ЕС до 2024 года. Шольц также подчеркнул, что для всех стран критерии едины. Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. В свою очередь, британская газета The Daily Telegraph уточняет, что ЕС не примет страну в союз, так как после этого всем странам, которые являются его членами придется оказывать поддержку Украине.