Захарова уличила Запад в серьезном обмане по Минским соглашениям

12 февраля 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Мария Захарова потребовала зафиксировать нарушения Запада относительно Минских соглашений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать правовую оценку действиям западных стран по Минским соглашениям. Она указала, что из-за обмана Запада в Совете Безопасности ООН пострадал украинский народ. «То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала Захарова в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ. Представитель МИД отметила, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали всему миру. Она уверена, что это стало настоящим подлогом и обманом мирового общества. Ранее в МИД РФ заявляли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений, передает телеканал 360. По его словам, подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой для РФ, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать правовую оценку действиям западных стран по Минским соглашениям. Она указала, что из-за обмана Запада в Совете Безопасности ООН пострадал украинский народ. «То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала Захарова в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ. Представитель МИД отметила, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали всему миру. Она уверена, что это стало настоящим подлогом и обманом мирового общества. Ранее в МИД РФ заявляли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений, передает телеканал 360. По его словам, подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой для РФ, сообщает RT.