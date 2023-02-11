Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать правовую оценку действиям западных стран по Минским соглашениям. Она указала, что из-за обмана Запада в Совете Безопасности ООН пострадал украинский народ.
«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала Захарова в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Представитель МИД отметила, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали всему миру. Она уверена, что это стало настоящим подлогом и обманом мирового общества.
Ранее в МИД РФ заявляли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений, передает телеканал 360. По его словам, подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой для РФ, сообщает RT.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать правовую оценку действиям западных стран по Минским соглашениям. Она указала, что из-за обмана Запада в Совете Безопасности ООН пострадал украинский народ. «То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала Захарова в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ. Представитель МИД отметила, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали всему миру. Она уверена, что это стало настоящим подлогом и обманом мирового общества. Ранее в МИД РФ заявляли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений, передает телеканал 360. По его словам, подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой для РФ, сообщает RT.