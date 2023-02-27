27 февраля 2023

Песков назвал ключевой пункт в плане КНР по урегулированию конфликта на Украине

Песков оценил призыв Китая уважать суверенитет РФ в своем плане по СВО
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Китая предусмотрели в своем плане по урегулированию конфликта на Украине ключевой пункт — уважение суверенитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом», — сказал Песков в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал первый пункт в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, в котором говорится, что необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран.

Ранее в Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. Среди них — отказ от стремления к собственной безопасности за счет безопасности других, возобновление мирных переговоров, защита гражданского населения от нападений, обеспечения безопасности атомных электростанций и игнорирования решения конфликта с помощью ядерного оружия. Песков заявлял, что Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Главы дипломатии ЕС Борреля, проблема плана Китая по СВО — равные права РФ и Украины.

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Власти Китая предусмотрели в своем плане по урегулированию конфликта на Украине ключевой пункт — уважение суверенитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом», — сказал Песков в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал первый пункт в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, в котором говорится, что необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Ранее в Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. Среди них — отказ от стремления к собственной безопасности за счет безопасности других, возобновление мирных переговоров, защита гражданского населения от нападений, обеспечения безопасности атомных электростанций и игнорирования решения конфликта с помощью ядерного оружия. Песков заявлял, что Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Главы дипломатии ЕС Борреля, проблема плана Китая по СВО — равные права РФ и Украины.
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