Песков назвал ключевой пункт в плане КНР по урегулированию конфликта на Украине

Песков оценил призыв Китая уважать суверенитет РФ в своем плане по СВО

28 февраля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Китая предусмотрели в своем плане по урегулированию конфликта на Украине ключевой пункт — уважение суверенитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом», — сказал Песков в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал первый пункт в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, в котором говорится, что необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Ранее в Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. Среди них — отказ от стремления к собственной безопасности за счет безопасности других, возобновление мирных переговоров, защита гражданского населения от нападений, обеспечения безопасности атомных электростанций и игнорирования решения конфликта с помощью ядерного оружия. Песков заявлял, что Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Главы дипломатии ЕС Борреля, проблема плана Китая по СВО — равные права РФ и Украины.

Власти Китая предусмотрели в своем плане по урегулированию конфликта на Украине ключевой пункт — уважение суверенитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом», — сказал Песков в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал первый пункт в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, в котором говорится, что необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Ранее в Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. Среди них — отказ от стремления к собственной безопасности за счет безопасности других, возобновление мирных переговоров, защита гражданского населения от нападений, обеспечения безопасности атомных электростанций и игнорирования решения конфликта с помощью ядерного оружия. Песков заявлял, что Россия высоко оценивает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Главы дипломатии ЕС Борреля, проблема плана Китая по СВО — равные права РФ и Украины.