Глава дипломатии ЕС Боррель недоволен планом Китая по СВО из-за одного пункта

Глава дипломатии ЕС Боррель: проблема плана Китая по СВО — равные права РФ и Украины

27 февраля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель считает, что в китайском плане не хватает ключевых пунктов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что в плане Китая по разрешению конфликта на Украине не хватает ключевых пунктов. Об этом он сообщил в еженедельном блоге. «Это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, часть из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы будем анализировать документ, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что нет особого отличия агрессора от жертвы, стороны ставятся на равный уровень», — прокомментировал Жозеп Боррель план Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится, все стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса. Президенту Украины Владимиру Зеленскому план понравился. Германия предложила дополнить документ пунктом о выводе войск РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что в плане Китая по разрешению конфликта на Украине не хватает ключевых пунктов. Об этом он сообщил в еженедельном блоге. «Это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, часть из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы будем анализировать документ, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что нет особого отличия агрессора от жертвы, стороны ставятся на равный уровень», — прокомментировал Жозеп Боррель план Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится, все стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса. Президенту Украины Владимиру Зеленскому план понравился. Германия предложила дополнить документ пунктом о выводе войск РФ.