26 февраля 2023

Глава дипломатии ЕС Боррель недоволен планом Китая по СВО из-за одного пункта

Глава дипломатии ЕС Боррель: проблема плана Китая по СВО — равные права РФ и Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Жозеп Боррель
Жозеп Боррель считает, что в китайском плане не хватает ключевых пунктов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что в плане Китая по разрешению конфликта на Украине не хватает ключевых пунктов. Об этом он сообщил в еженедельном блоге.

«Это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, часть из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы будем анализировать документ, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что нет особого отличия агрессора от жертвы, стороны ставятся на равный уровень», — прокомментировал Жозеп Боррель план Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине.

В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится, все стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса. Президенту Украины Владимиру Зеленскому план понравился. Германия предложила дополнить документ пунктом о выводе войск РФ.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что в плане Китая по разрешению конфликта на Украине не хватает ключевых пунктов. Об этом он сообщил в еженедельном блоге. «Это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, часть из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы будем анализировать документ, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что нет особого отличия агрессора от жертвы, стороны ставятся на равный уровень», — прокомментировал Жозеп Боррель план Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится, все стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса. Президенту Украины Владимиру Зеленскому план понравился. Германия предложила дополнить документ пунктом о выводе войск РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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