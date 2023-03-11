Asia Times: украинское наступление на Крым планируют в Пентагоне

11 марта 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Украинскую атаку на Крым готовят в Пентагоне, считает аналитик Asia Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне руководят наступлением, которое Украина собирается совершить на Крым этой весной. Об этом рассказал аналитик Стивен Брайен. Он считает, что американская операция может обернуться катастрофой. «Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — рассказал аналитик Стивен Брайен в материале для издания Asia Times. Он отметил, что США уже поставляют на Украину огромное количество военной техники, которая будет использована при наступлении в Крыму. Брайен предположил, что военные самолеты, которые США поставят на Украину, будут окрашены в цвета украинского флага, но под управлением иностранных пилотов. Он предположил, что Россия не оставит эти действия без ответа. По мнению аналитика, Россия может ударить по базам НАТО в Европе, что приведет к катастрофе. Также существует опасность, что украинское наступление не будет воспринято всерьез со стороны Польши. Польские власти могут скептически отнестись к перспективам украинской армии в Крыму, поэтому воспользуются моментом, чтобы ввести свои войска во Львов. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав страны. В сми появляется информация о том, что Украина готовит операцию по захвату Крыма весной. Американский военный высказал сожаление, что Россия и Украина находятся в конфликте. Он считает, что этого бы не случилось, если бы не подстрекательства Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пентагоне руководят наступлением, которое Украина собирается совершить на Крым этой весной. Об этом рассказал аналитик Стивен Брайен. Он считает, что американская операция может обернуться катастрофой. «Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — рассказал аналитик Стивен Брайен в материале для издания Asia Times. Он отметил, что США уже поставляют на Украину огромное количество военной техники, которая будет использована при наступлении в Крыму. Брайен предположил, что военные самолеты, которые США поставят на Украину, будут окрашены в цвета украинского флага, но под управлением иностранных пилотов. Он предположил, что Россия не оставит эти действия без ответа. По мнению аналитика, Россия может ударить по базам НАТО в Европе, что приведет к катастрофе. Также существует опасность, что украинское наступление не будет воспринято всерьез со стороны Польши. Польские власти могут скептически отнестись к перспективам украинской армии в Крыму, поэтому воспользуются моментом, чтобы ввести свои войска во Львов. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав страны. В сми появляется информация о том, что Украина готовит операцию по захвату Крыма весной. Американский военный высказал сожаление, что Россия и Украина находятся в конфликте. Он считает, что этого бы не случилось, если бы не подстрекательства Запада.