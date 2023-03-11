Американский военный Дрейвен: Россия пыталась добиться мира на Украине

Американский военный Дрейвен обвинил Запад в подстрекательстве киевских властей

11 марта 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Американский военный Ноктис Древейн выразил сожаление, что Крым должен страдать от амбиций Запада Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина могли бы жить в мире, если бы Запад не провоцировал киевские власти. Такое мнение высказал ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. Так он отреагировал на видеоролик с видами Крыма. «Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное», — заявил Ноктис Дрейвен в своем аккаунте в Twitter. Он выразил сожаление, что такое красивое место должно страдать от амбиций западных лидеров. По мнению Дрейвена, Запад сделал все возможное, чтобы конфликт не был урегулирован мирным путем. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Украинские власти планируют захват Крыма весной. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что хочет устроить в Крыму «горячий сезон», передает Nation News.

Россия и Украина могли бы жить в мире, если бы Запад не провоцировал киевские власти. Такое мнение высказал ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. Так он отреагировал на видеоролик с видами Крыма. «Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное», — заявил Ноктис Дрейвен в своем аккаунте в Twitter. Он выразил сожаление, что такое красивое место должно страдать от амбиций западных лидеров. По мнению Дрейвена, Запад сделал все возможное, чтобы конфликт не был урегулирован мирным путем. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Украинские власти планируют захват Крыма весной. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что хочет устроить в Крыму «горячий сезон», передает Nation News.