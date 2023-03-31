Чешский генерал заявил, что танки Leopard сильно переоценены

Чешский генерал Шедивы: танки Leopard не являются чудо-оружием

Боевая мощность танков Leopard переоценена, отметил Иржи Шедивы Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевая мощность танков Leopard сильно переоценена, они не являются чудо-оружием. Об этом заявил бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедивы.

«Это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как какое-то чудо-оружие, что точно не соответствует действительности», — заявил он в интервью с журналом Czdefence . Он привел в пример операции Турции против Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация). Во время нее турки потеряли более 10 боевых машин.

Танки Abrams не смогут сыграть существенную роль для Украины, если они будут доставлены позже мая-июня. Шедивы считает, что танки Abrams попадут на Украину через год.

В январе 2023 года страны Запада объявили о передаче Киеву тяжелых танков. Для обучения управления техникой бойцы ВСУ отправлялись на базы НАТО.

Спустя два месяца Украина получила 18 танков Leopard 2 от Германии. Ранее в ФРГ объявляли о передаче 14 машин. Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что немецкие танки не смогут переломить ситуацию на фронте. Он также отметил, что такая техника часто ломается, передает телеканал 360.