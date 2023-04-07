В МЧС напомнили о запрете использования электросамокатов в дождь

На электросамокатах нельзя ездить во время дождя. Об этом рассказали в МЧС России. Кроме того, на самокат нельзя брать пассажиров и запрещено модернизировать транспортное средство самостоятельно.
«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», — напоминает МЧС России. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
В МЧС рассказали, что нарушение перечисленных требований привело к множеству случаев возгорания самокатов. В ведомстве призвали следить за исправностью транспортных средств и надевать защитные шлемы, передает Life.
Данные опроса SuperJob показывают, что каждый второй житель России считает необходимым ввести ограничение скорости для электросамокатов. Против этой меры выступает всего 17% граждан, передает «Национальная служба новостей».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!