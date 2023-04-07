07 апреля 2023

В МЧС напомнили о запрете использования электросамокатов в дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
В МЧС рассказали об ограничениях использования электросамокатов Фото:

На электросамокатах нельзя ездить во время дождя. Об этом рассказали в МЧС России. Кроме того, на самокат нельзя брать пассажиров и запрещено модернизировать транспортное средство самостоятельно.

«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», — напоминает МЧС России. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

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В МЧС рассказали, что нарушение перечисленных требований привело к множеству случаев возгорания самокатов. В ведомстве призвали следить за исправностью транспортных средств и надевать защитные шлемы, передает Life.

Данные опроса SuperJob показывают, что каждый второй житель России считает необходимым ввести ограничение скорости для электросамокатов. Против этой меры выступает всего 17% граждан, передает «Национальная служба новостей».

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На электросамокатах нельзя ездить во время дождя. Об этом рассказали в МЧС России. Кроме того, на самокат нельзя брать пассажиров и запрещено модернизировать транспортное средство самостоятельно. «Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», — напоминает МЧС России. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС рассказали, что нарушение перечисленных требований привело к множеству случаев возгорания самокатов. В ведомстве призвали следить за исправностью транспортных средств и надевать защитные шлемы, передает Life. Данные опроса SuperJob показывают, что каждый второй житель России считает необходимым ввести ограничение скорости для электросамокатов. Против этой меры выступает всего 17% граждан, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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