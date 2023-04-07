В МЧС напомнили о запрете использования электросамокатов в дождь

08 апреля 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

В МЧС рассказали об ограничениях использования электросамокатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На электросамокатах нельзя ездить во время дождя. Об этом рассказали в МЧС России. Кроме того, на самокат нельзя брать пассажиров и запрещено модернизировать транспортное средство самостоятельно. «Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», — напоминает МЧС России. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Новость по теме Россиянам рассказали, как правильно ездить на электросамокатах В МЧС рассказали, что нарушение перечисленных требований привело к множеству случаев возгорания самокатов. В ведомстве призвали следить за исправностью транспортных средств и надевать защитные шлемы, передает Life. Данные опроса SuperJob показывают, что каждый второй житель России считает необходимым ввести ограничение скорости для электросамокатов. Против этой меры выступает всего 17% граждан, передает «Национальная служба новостей».

На электросамокатах нельзя ездить во время дождя. Об этом рассказали в МЧС России. Кроме того, на самокат нельзя брать пассажиров и запрещено модернизировать транспортное средство самостоятельно. «Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», — напоминает МЧС России. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС рассказали, что нарушение перечисленных требований привело к множеству случаев возгорания самокатов. В ведомстве призвали следить за исправностью транспортных средств и надевать защитные шлемы, передает Life. Данные опроса SuperJob показывают, что каждый второй житель России считает необходимым ввести ограничение скорости для электросамокатов. Против этой меры выступает всего 17% граждан, передает «Национальная служба новостей».