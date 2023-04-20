Ракета Starship от Илона Маска совершила первый запуск и взорвалась через четыре минуты
В Техасе 20 апреля состоялся запуск крупнейшей в мире ракетной системы Starship (Super Heavy), которая была запущена с космодрома SpaceX. Спустя четыре минуты после запуска летательный аппарат был взорван. URA.RU рассказывает, чем уникальна новая ракета главы SpaceX Илона Маска.
- Starship, совместно с Super Heavy — это космическая ракетная система, предназначенная для колонизации Луны и Марса, а также для грузоперевозок по всей Земле. Летательный аппарат является самым большим в истории ракетостроения.
- 20 апреля американская компания SpaceX с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship. Старт был согласован Федеральным управлением гражданской авиации страны.
- Через четыре минуты после запуска, прототип системы Starship взорвался, набрав высоту в 38 километров. Причиной разрушения ракеты стал корабль Ship 24, который не смог отделиться от ракеты. Также уточнялось, что не все двигатели смогли включиться. В компании отметили, что Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени.
- Специалисты называют Starship самой мощной в истории человечества ракетой и космическим кораблем. Связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством. Она способна выводить на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки. Система может перевозить не только грузы, но также людей.
- Илон Маск отмечал, что в идеале Starship должен взлетать трижды в день. По его предположениям, в будущем ракетная система может совершать около 1000 полетов в год.
- В производстве ракеты используется сталь, которая гораздо выгоднее алюминия, отмечает Маск. В пересчете на килограмм веса сталь в 50 раз дешевле композитов.
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