В Бурятии предложили создать банк спермы для участников СВО

Бурятский ученый Атанов: банк спермы для участников СВО компенсирует демографические потери

03 мая 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Родственники погибших военных могли бы воспроизводить потомство, заявил Николай Атанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк спермы для участников спецоперации поможет компенсировать демографические потери. В случае гибели или ранения военного родственники могут принять решение о воспроизведении потомка. С таким предложением выступил ученый из Бурятии, профессор БГУ, экс-министр экономики республики Николай Атанов. «Считаем, что значимым компенсирующим фактором для минимизации демографических потерь страны может стать организация государственного генетического фонда и при нем банка хранения спермы», — написал Николай Атанов в статье для MK.RU . Он подчеркнул, что суть банка в заборе у военнослужащих биоматериала перед отправкой в зону спецоперации. По словам ученого, документ о семенной жидкости военного должен быть передан ближайшим родственникам. В случае смерти или ранения бойца, близкие могут принять решение по воспроизводству потомка, заключил профессор. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что власти страны будут терять порядка миллиона человек ежегодно, если не примут демографические меры. По его словам, убыль населения за 2020 год составила 700 тысяч человек.

Банк спермы для участников спецоперации поможет компенсировать демографические потери. В случае гибели или ранения военного родственники могут принять решение о воспроизведении потомка. С таким предложением выступил ученый из Бурятии, профессор БГУ, экс-министр экономики республики Николай Атанов. «Считаем, что значимым компенсирующим фактором для минимизации демографических потерь страны может стать организация государственного генетического фонда и при нем банка хранения спермы», — написал Николай Атанов в статье для MK.RU. Он подчеркнул, что суть банка в заборе у военнослужащих биоматериала перед отправкой в зону спецоперации. По словам ученого, документ о семенной жидкости военного должен быть передан ближайшим родственникам. В случае смерти или ранения бойца, близкие могут принять решение по воспроизводству потомка, заключил профессор. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что власти страны будут терять порядка миллиона человек ежегодно, если не примут демографические меры. По его словам, убыль населения за 2020 год составила 700 тысяч человек.