Ученые раскрыли вред долгих разговоров по телефону

Southern Medical University: долгие разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии

08 мая 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Долгие разговоры по телефону могут вызвать повышенное давление Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ученые из Южного медицинского университета в Китае рассказали, что долгий разговор по телефону может привести к гипертонии (повышенное давление — прим. URA.RU). Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal. «Согласно новому исследованию ученых из Южного медицинского университета в Китае продолжительные разговоры по мобильному телефону связаны с повышенным риском развития гипертонии. В исследовании использовались данные 212 046 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет без артериальной гипертензии», — передает «Ридус» слова исследователей. По их словам, информация об использовании телефона была собрана при помощи анкет, которые заполняли участники. Полученные от добровольцев данные включали в себя годы использования телефона, количество часов его использования в неделю, а также сведения о применении устройств громкой связи и наушников. Ранее ученые выявили неожиданную причину повышенного давления. Как оказалось, шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда.

Ученые из Южного медицинского университета в Китае рассказали, что долгий разговор по телефону может привести к гипертонии (повышенное давление — прим. URA.RU). Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal. «Согласно новому исследованию ученых из Южного медицинского университета в Китае продолжительные разговоры по мобильному телефону связаны с повышенным риском развития гипертонии. В исследовании использовались данные 212 046 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет без артериальной гипертензии», — передает «Ридус» слова исследователей. По их словам, информация об использовании телефона была собрана при помощи анкет, которые заполняли участники. Полученные от добровольцев данные включали в себя годы использования телефона, количество часов его использования в неделю, а также сведения о применении устройств громкой связи и наушников. Ранее ученые выявили неожиданную причину повышенного давления. Как оказалось, шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда.