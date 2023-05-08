Ученые раскрыли вред долгих разговоров по телефону

Ученые из Южного медицинского университета в Китае рассказали, что долгий разговор по телефону может привести к гипертонии (повышенное давление — прим. URA.RU). Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.
«Согласно новому исследованию ученых из Южного медицинского университета в Китае продолжительные разговоры по мобильному телефону связаны с повышенным риском развития гипертонии. В исследовании использовались данные 212 046 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет без артериальной гипертензии», — передает «Ридус» слова исследователей.
По их словам, информация об использовании телефона была собрана при помощи анкет, которые заполняли участники. Полученные от добровольцев данные включали в себя годы использования телефона, количество часов его использования в неделю, а также сведения о применении устройств громкой связи и наушников.
Ранее ученые выявили неожиданную причину повышенного давления. Как оказалось, шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!