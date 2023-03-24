Ученые выявили неожиданную причину повышенного давления

Ученые из Китая и Британии предупредили о влиянии дорожного шума на артериальное давление

25 марта 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Дорожный шум повышает риск развития гипертонии Фото: Размик Закарян © URA.RU Шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда. «Результаты исследования, опубликованные в журнале JACC Advances, показали, что люди, живущие рядом с шумными дорогами, более склонны к развитию гипертонии, чем те, чей дом находится в тихой местности. Также ученые обнаружили, что риск развития гипертонии увеличивается вместе с усилением дорожного шума», — сообщает «Ридус». Исследователи проанализировали образ жизни, здоровье и место проживания 240 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. У всех испытуемых не было гипертонии. Также они оценили уровень шума в местах их проживания. Ученые рассчитывают, что новые данные позволят снизить влияние шума дорог на здоровье. Они предлагают принимать меры по ограничению уровня шума, улучшению городской среды и инвестированию в технологии по созданию тихого транспорта. Понизить артериальное давление помогает черноплодная рябина, хвощ и продукты, которые сделаны из них, сообщал URA.RU кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. Также нормализует давление свекла.

Шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда. «Результаты исследования, опубликованные в журнале JACC Advances, показали, что люди, живущие рядом с шумными дорогами, более склонны к развитию гипертонии, чем те, чей дом находится в тихой местности. Также ученые обнаружили, что риск развития гипертонии увеличивается вместе с усилением дорожного шума», — сообщает «Ридус». Исследователи проанализировали образ жизни, здоровье и место проживания 240 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. У всех испытуемых не было гипертонии. Также они оценили уровень шума в местах их проживания. Ученые рассчитывают, что новые данные позволят снизить влияние шума дорог на здоровье. Они предлагают принимать меры по ограничению уровня шума, улучшению городской среды и инвестированию в технологии по созданию тихого транспорта. Понизить артериальное давление помогает черноплодная рябина, хвощ и продукты, которые сделаны из них, сообщал URA.RU кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. Также нормализует давление свекла.