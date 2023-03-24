24 марта 2023

Ученые выявили неожиданную причину повышенного давления

Ученые из Китая и Британии предупредили о влиянии дорожного шума на артериальное давление
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Дорожный шум повышает риск развития гипертонии Фото:

Шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда.

«Результаты исследования, опубликованные в журнале JACC Advances, показали, что люди, живущие рядом с шумными дорогами, более склонны к развитию гипертонии, чем те, чей дом находится в тихой местности. Также ученые обнаружили, что риск развития гипертонии увеличивается вместе с усилением дорожного шума», — сообщает «Ридус».

Исследователи проанализировали образ жизни, здоровье и место проживания 240 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. У всех испытуемых не было гипертонии. Также они оценили уровень шума в местах их проживания.

Ученые рассчитывают, что новые данные позволят снизить влияние шума дорог на здоровье. Они предлагают принимать меры по ограничению уровня шума, улучшению городской среды и инвестированию в технологии по созданию тихого транспорта.

Понизить артериальное давление помогает черноплодная рябина, хвощ и продукты, которые сделаны из них, сообщал URA.RU кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. Также нормализует давление свекла.

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Шум от дорог негативно влияет на здоровье человека, из-за него может повышаться артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета и Оксфорда. «Результаты исследования, опубликованные в журнале JACC Advances, показали, что люди, живущие рядом с шумными дорогами, более склонны к развитию гипертонии, чем те, чей дом находится в тихой местности. Также ученые обнаружили, что риск развития гипертонии увеличивается вместе с усилением дорожного шума», — сообщает «Ридус». Исследователи проанализировали образ жизни, здоровье и место проживания 240 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. У всех испытуемых не было гипертонии. Также они оценили уровень шума в местах их проживания. Ученые рассчитывают, что новые данные позволят снизить влияние шума дорог на здоровье. Они предлагают принимать меры по ограничению уровня шума, улучшению городской среды и инвестированию в технологии по созданию тихого транспорта. Понизить артериальное давление помогает черноплодная рябина, хвощ и продукты, которые сделаны из них, сообщал URA.RU кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. Также нормализует давление свекла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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