Shot: дрон с двумя камерами упал на участке в Подмосковье

В Подмосковье (Орехово-Зуевский городской округ) упал беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщают очевидцы.
«Все произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. По словам 38-летней жительницы поселка Тополиного, беспилотник кружил над ее участком, затем врезался в дерево и упал», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Полицейские осмотрели летательный аппарат и обнаружили на нем две камеры. Отмечается, что взрывных средств на БПЛА не обнаружили, как и карту памяти в беспилотнике. Сотрудники полиции расследуют, откуда БПЛА мог прилететь.
URA.RU направило запрос в УМВД по Московской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Украинские беспилотники неоднократно обнаруживали на территории Подмосковья. К примеру, в конце апреля на территории находили несколько беспилотников-разведчиков с камерами. В Подмосковье падали беспилотники и со взрывчаткой.
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