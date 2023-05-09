Shot: дрон с двумя камерами упал на участке в Подмосковье

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Подмосковье вновь обнаружили беспилотник-разведчик, сообщает Shot Фото:

В Подмосковье (Орехово-Зуевский городской округ) упал беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщают очевидцы.

«Все произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. По словам 38-летней жительницы поселка Тополиного, беспилотник кружил над ее участком, затем врезался в дерево и упал», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Полицейские осмотрели летательный аппарат и обнаружили на нем две камеры. Отмечается, что взрывных средств на БПЛА не обнаружили, как и карту памяти в беспилотнике. Сотрудники полиции расследуют, откуда БПЛА мог прилететь.

URA.RU направило запрос в УМВД по Московской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Украинские беспилотники неоднократно обнаруживали на территории Подмосковья. К примеру, в конце апреля на территории находили несколько беспилотников-разведчиков с камерами. В Подмосковье падали беспилотники и со взрывчаткой.

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В Подмосковье (Орехово-Зуевский городской округ) упал беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщают очевидцы. «Все произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. По словам 38-летней жительницы поселка Тополиного, беспилотник кружил над ее участком, затем врезался в дерево и упал», — сообщают авторы telegram-канала Shot. Полицейские осмотрели летательный аппарат и обнаружили на нем две камеры. Отмечается, что взрывных средств на БПЛА не обнаружили, как и карту памяти в беспилотнике. Сотрудники полиции расследуют, откуда БПЛА мог прилететь. URA.RU направило запрос в УМВД по Московской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украинские беспилотники неоднократно обнаруживали на территории Подмосковья. К примеру, в конце апреля на территории находили несколько беспилотников-разведчиков с камерами. В Подмосковье падали беспилотники и со взрывчаткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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