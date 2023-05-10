Российские военные заявили о резком увеличении числа вражеских дронов над Каховкой

Украинские военные увеличили количество беспилотников в районе Каховки в Херсонской области. Об этом заявил командир занимающей на левом берегу Днепра позиции роты с позывным «Шило».
«Сейчас у нас [в районе Каховки] кратно увеличилось число вражеских беспилотников, которые проводят аэроразведку. Работают минимум по два беспилотника, они же наводят артиллерию на наши позиции», — рассказал «Шило» в беседе ТАСС. По его словам, ВСУ на правом берегу Днепра пытаются отвлечь внимание российских сил на этом участке линии боевого соприкосновения.
«Шило» отметил, что форсирование Днепра со стороны ВСУ не будет успешным, потому что на этом месте река имеет значительную ширину. Он добавил, что российские военные знают, какие украинские силы расположены на противоположном берегу. «Напротив нас стоит 223-й и 126-й отдельные батальоны территориальной обороны Украины», — рассказал командир, добавив, что по большей части они укомплектованы мобилизованными.
Ранее сообщалось, что после неудачной попытки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) российские силы контролируют подходы ко всем островам в устье реки Днепра. Источник заявил, что у ВСУ нет возможности закрепиться на островах.
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