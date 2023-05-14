Автомобилистам ограничили движение на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за задымления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госавтоинспекция ограничила движения для всех видов транспорта на участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 29 по 149 километр. Причина — задымление на дороге, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Свердловская Госавтоинспекция вводит временное ограничение движения для всех видов транспорта с 29 по 149 километр. Ограничения связаны с задымлением федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд через Камышлов. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области действует антициклон, который способствует распространению задымления из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что по прогнозу синоптика Алексея Пулина смог и запах гари покинет Средний Урал 17 мая.

Обновлено 7:54: Движение по трассе восстановлено, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Видимость на дороге улучшилась.