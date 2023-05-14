Госавтоинспекция ограничила движения для всех видов транспорта на участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 29 по 149 километр. Причина — задымление на дороге, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«Свердловская Госавтоинспекция вводит временное ограничение движения для всех видов транспорта с 29 по 149 километр. Ограничения связаны с задымлением федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд через Камышлов. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области действует антициклон, который способствует распространению задымления из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что по прогнозу синоптика Алексея Пулина смог и запах гари покинет Средний Урал 17 мая.
Обновлено 7:54: Движение по трассе восстановлено, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Видимость на дороге улучшилась.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!