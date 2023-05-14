ГИБДД ограничила движение на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за задымления. Фото

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, смог, плохая видимость, дорога
Автомобилистам ограничили движение на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за задымления Фото:

Госавтоинспекция ограничила движения для всех видов транспорта на участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 29 по 149 километр. Причина — задымление на дороге, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Свердловская Госавтоинспекция вводит временное ограничение движения для всех видов транспорта с 29 по 149 километр. Ограничения связаны с задымлением федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд через Камышлов. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области действует антициклон, который способствует распространению задымления из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что по прогнозу синоптика Алексея Пулина смог и запах гари покинет Средний Урал 17 мая.

Обновлено 7:54: Движение по трассе восстановлено, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Видимость на дороге улучшилась.

Фото:

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Госавтоинспекция ограничила движения для всех видов транспорта на участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 29 по 149 километр. Причина — задымление на дороге, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Свердловская Госавтоинспекция вводит временное ограничение движения для всех видов транспорта с 29 по 149 километр. Ограничения связаны с задымлением федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд через Камышлов. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области действует антициклон, который способствует распространению задымления из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что по прогнозу синоптика Алексея Пулина смог и запах гари покинет Средний Урал 17 мая. Обновлено 7:54: Движение по трассе восстановлено, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Видимость на дороге улучшилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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