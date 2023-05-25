Гладков сообщил о ЧП в Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ сбросили взрывное устройство на административное здание с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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