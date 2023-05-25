25 мая 2023

Гладков сообщил о сброшенном взрывном устройстве с БПЛА под Белгородом

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, взрывное устройство, пояс шахида
Гладков сообщил о ЧП в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сбросили взрывное устройство на административное здание с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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ВСУ сбросили взрывное устройство на административное здание с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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