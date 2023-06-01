Родителей суррогатных детей в России обяжут подтверждать свое родство

02 июня 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Изменения вступят в силу с 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России утвердили правила установления генетических родителей ребенка, выношенного суррогатной матерью. Соответствующий документ утвердил кабмин. «Правительство РФ утвердило правила установления генетических родителей ребенка, выношенного суррогатной матерью. Оно вступит в силу с 1 сентября 2023 года», — говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале правовой информации. Процедура установления родства будет проведена только с согласия суррогатной матери и каждого потенциального родителя. Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал процедуру установления родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения суррогатной матери, пишет МК . Также известно, что количество процедур по программам суррогатного материнства в РФ с начала сначала года уменьшилось на 70%, пишет «Национальная служба новостей».

В России утвердили правила установления генетических родителей ребенка, выношенного суррогатной матерью. Соответствующий документ утвердил кабмин. «Правительство РФ утвердило правила установления генетических родителей ребенка, выношенного суррогатной матерью. Оно вступит в силу с 1 сентября 2023 года», — говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале правовой информации. Процедура установления родства будет проведена только с согласия суррогатной матери и каждого потенциального родителя. Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал процедуру установления родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения суррогатной матери, пишет МК. Также известно, что количество процедур по программам суррогатного материнства в РФ с начала сначала года уменьшилось на 70%, пишет «Национальная служба новостей».