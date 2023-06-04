Вучич заявил, что ежедневно получает по 200 угроз убийством

Александр Вучич рассказал о том, что ему каждый день поступает около 200 угроз убийством
Президент Сербии Александр Вучич получает по 200 угроз убийством каждый день и не испытывает больших переживаний по этому поводу, так как это часть работы президента. Об этом рассказал сам Александр Вучич.
«У меня более 200 прямых угроз убийством в день, я живу с этим и я к этому привык», — передает слова Вучича сербское издание
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