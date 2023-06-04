Вучич заявил, что ежедневно получает по 200 угроз убийством

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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Александр Вучич рассказал о том, что ему каждый день поступает около 200 угроз убийством Фото:

Президент Сербии Александр Вучич получает по 200 угроз убийством каждый день и не испытывает больших переживаний по этому поводу, так как это часть работы президента. Об этом рассказал сам Александр Вучич.

«У меня более 200 прямых угроз убийством в день, я живу с этим и я к этому привык», — передает слова Вучича сербское издание Republika. Он добавил, что никто не знает, кто стоит за всем этим и какой мотив имеет. В прошлом были виселицы, а теперь, в 2021 году, мы сталкиваемся с чем-то подобным, что приводит к крайне опасным последствиям, заключил Вучич.

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Президент Сербии Александр Вучич получает по 200 угроз убийством каждый день и не испытывает больших переживаний по этому поводу, так как это часть работы президента. Об этом рассказал сам Александр Вучич. «У меня более 200 прямых угроз убийством в день, я живу с этим и я к этому привык», — передает слова Вучича сербское издание Republika. Он добавил, что никто не знает, кто стоит за всем этим и какой мотив имеет. В прошлом были виселицы, а теперь, в 2021 году, мы сталкиваемся с чем-то подобным, что приводит к крайне опасным последствиям, заключил Вучич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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