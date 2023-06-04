Вучич заявил, что ежедневно получает по 200 угроз убийством

04 июня 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Александр Вучич рассказал о том, что ему каждый день поступает около 200 угроз убийством Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александр Вучич получает по 200 угроз убийством каждый день и не испытывает больших переживаний по этому поводу, так как это часть работы президента. Об этом рассказал сам Александр Вучич. «У меня более 200 прямых угроз убийством в день, я живу с этим и я к этому привык», — передает слова Вучича сербское издание Republika . Он добавил, что никто не знает, кто стоит за всем этим и какой мотив имеет. В прошлом были виселицы, а теперь, в 2021 году, мы сталкиваемся с чем-то подобным, что приводит к крайне опасным последствиям, заключил Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич получает по 200 угроз убийством каждый день и не испытывает больших переживаний по этому поводу, так как это часть работы президента. Об этом рассказал сам Александр Вучич. «У меня более 200 прямых угроз убийством в день, я живу с этим и я к этому привык», — передает слова Вучича сербское издание Republika. Он добавил, что никто не знает, кто стоит за всем этим и какой мотив имеет. В прошлом были виселицы, а теперь, в 2021 году, мы сталкиваемся с чем-то подобным, что приводит к крайне опасным последствиям, заключил Вучич.