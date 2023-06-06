В Кургане запрещенной организации оказывал поддержку юрист из Екатеринбурга. Инсайд

06 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганским следователям мешал вести дело юрист из Екатеринбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Член Свердловской коллегии адвокатов оказывал активную поддержку курганским руководителям религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована), ставшим участниками уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Адвокат из Екатеринбурга инициировал обращения „иеговистов“ в судебные органы с жалобами на действия сотрудников, участвовавших в следственных действиях <…>, склонял своих подопечных к отказу от получения повесток, дачи показаний, подписания протоколов», — привели примеры источники. По данным собеседников редакции, адвокат сам является активным сторонником запрещенной организации и прежде руководил таким отделением в городе Шадринске. Мужчина строил тактику защиты руководителей организации, когда следователи начали активно допрашивать имевших отношение к ней курганцев. Свидетели отказывались от дачи показаний, уничтожали литературу, которая находится в экстремистских списках. Помимо этого, адвокаты затягивали расследование уголовного дела, стараясь, чтобы фигуранты не могли ознакомиться с материалами. Их пришлось заставлять делать это через суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане передали в суд уголовное дело в отношении руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована). Несмотря на запрет, мужчина продолжал проводить собрания со сторонниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член Свердловской коллегии адвокатов оказывал активную поддержку курганским руководителям религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована), ставшим участниками уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Адвокат из Екатеринбурга инициировал обращения „иеговистов“ в судебные органы с жалобами на действия сотрудников, участвовавших в следственных действиях <…>, склонял своих подопечных к отказу от получения повесток, дачи показаний, подписания протоколов», — привели примеры источники. По данным собеседников редакции, адвокат сам является активным сторонником запрещенной организации и прежде руководил таким отделением в городе Шадринске. Мужчина строил тактику защиты руководителей организации, когда следователи начали активно допрашивать имевших отношение к ней курганцев. Свидетели отказывались от дачи показаний, уничтожали литературу, которая находится в экстремистских списках. Помимо этого, адвокаты затягивали расследование уголовного дела, стараясь, чтобы фигуранты не могли ознакомиться с материалами. Их пришлось заставлять делать это через суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане передали в суд уголовное дело в отношении руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована). Несмотря на запрет, мужчина продолжал проводить собрания со сторонниками.