TWP: Запад рассчитывает, что Киев атакует сухопутный мост в Крыму

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, керченский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
ВС РФ не дадут Украине перерезать сухопутный мост в Крым, написали в TWP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад ожидает, что Украина перережет сухопутный мост в Крыму в рамках контрнаступления. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Там уточнили, что операция может не удаться из-за вероятного контрудара со стороны РФ.

«Многие [на Западе] ожидают контрнаступления, так как оно может перерезать сухопутный мост в Крыму», — написали в материале издания. Уточняется, что путь к Крыму почти непроходим для ВСУ. Он усеян минами и противотанковыми заграждениями.

«Чтобы пройти через эти рубежи, потребуются время, усилия и оборудование. Это потенциально позволит российским резервам перегруппироваться и нанести контрудар до того, как силы Украины смогут прорваться», — заключили в издании.

Ранее в Белом доме назвали Крым целью контрнаступления ВСУ, передает телеканал 360. Глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что полуостров надежно защищен от любых украинских атак, пишет «Царьград».

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Запад ожидает, что Украина перережет сухопутный мост в Крыму в рамках контрнаступления. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Там уточнили, что операция может не удаться из-за вероятного контрудара со стороны РФ. «Многие [на Западе] ожидают контрнаступления, так как оно может перерезать сухопутный мост в Крыму», — написали в материале издания. Уточняется, что путь к Крыму почти непроходим для ВСУ. Он усеян минами и противотанковыми заграждениями. «Чтобы пройти через эти рубежи, потребуются время, усилия и оборудование. Это потенциально позволит российским резервам перегруппироваться и нанести контрудар до того, как силы Украины смогут прорваться», — заключили в издании. Ранее в Белом доме назвали Крым целью контрнаступления ВСУ, передает телеканал 360. Глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что полуостров надежно защищен от любых украинских атак, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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