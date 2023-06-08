TWP: Запад рассчитывает, что Киев атакует сухопутный мост в Крыму

08 июня 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ не дадут Украине перерезать сухопутный мост в Крым, написали в TWP Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад ожидает, что Украина перережет сухопутный мост в Крыму в рамках контрнаступления. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Там уточнили, что операция может не удаться из-за вероятного контрудара со стороны РФ. «Многие [на Западе] ожидают контрнаступления, так как оно может перерезать сухопутный мост в Крыму», — написали в материале издания. Уточняется, что путь к Крыму почти непроходим для ВСУ. Он усеян минами и противотанковыми заграждениями. «Чтобы пройти через эти рубежи, потребуются время, усилия и оборудование. Это потенциально позволит российским резервам перегруппироваться и нанести контрудар до того, как силы Украины смогут прорваться», — заключили в издании. Ранее в Белом доме назвали Крым целью контрнаступления ВСУ, передает телеканал 360. Глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что полуостров надежно защищен от любых украинских атак, пишет «Царьград».

Запад ожидает, что Украина перережет сухопутный мост в Крыму в рамках контрнаступления. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Там уточнили, что операция может не удаться из-за вероятного контрудара со стороны РФ. «Многие [на Западе] ожидают контрнаступления, так как оно может перерезать сухопутный мост в Крыму», — написали в материале издания. Уточняется, что путь к Крыму почти непроходим для ВСУ. Он усеян минами и противотанковыми заграждениями. «Чтобы пройти через эти рубежи, потребуются время, усилия и оборудование. Это потенциально позволит российским резервам перегруппироваться и нанести контрудар до того, как силы Украины смогут прорваться», — заключили в издании. Ранее в Белом доме назвали Крым целью контрнаступления ВСУ, передает телеканал 360. Глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что полуостров надежно защищен от любых украинских атак, пишет «Царьград».