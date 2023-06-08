Экс-генерал ВС США Ходжес: ВСУ для захвата Крыма готовы убить или пленить всех россиян

Украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян, которые находятся в Крыму, чтобы захватить полуостров. Об этом сообщил экс-генерал армии США в отставке Бен Ходжес.
«Цель Киева — вернуть Крым, они будут готовы пленить или убить всех россиян, чтобы заполучить полуостров», — пишет газета Telegraph, ссылаясь на Ходжеса. Он считает, что для украинцев захват Крыма имеет «решающее значение», поскольку так они якобы вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к торговым путям по океанам.
Ранее в Белом доме назвали Крым целью контрнаступления ВСУ. Глава полуострова Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что Крым надежно защищен от любых украинских атак. Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что ВС РФ должны отрезать Украину от Черного моря.
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