Пригожин заявил о резком увеличении числа добровольцев в ЧВК «Вагнер» на фоне Дня России

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин заявил, что задача ЧВК «Вагнер» — сделать Россию великой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В День России в ЧВК «Вагнер» вступили 2,5 раза больше добровольцев, чем обычно. Об этом сообщил основатель организации Евгений Пригожин, отметив, что такому росту популярности компании поспособствовало и провокационные заявления о ее закрытии.

«Спасибо тем парням, которые сегодня пришли в пункты набора ЧВК „Вагнер“. Сегодня в это время их в 2,5 раза больше чем обычно», — сообщил Пригожин, говоря о Дне России. Его слова передала пресс-служба. Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что число желающих увеличилось также и после объявления о закрытии ЧВК «Вагнер».

Пригожин подчеркнул, что в компанию обратилось большое число тех, кто представляет добровольческие организации. Он отметил, что задача ЧВК «Вагнер» — отстоять Россию и сделать ее великой.

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В День России в ЧВК «Вагнер» вступили 2,5 раза больше добровольцев, чем обычно. Об этом сообщил основатель организации Евгений Пригожин, отметив, что такому росту популярности компании поспособствовало и провокационные заявления о ее закрытии. «Спасибо тем парням, которые сегодня пришли в пункты набора ЧВК „Вагнер“. Сегодня в это время их в 2,5 раза больше чем обычно», — сообщил Пригожин, говоря о Дне России. Его слова передала пресс-служба. Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что число желающих увеличилось также и после объявления о закрытии ЧВК «Вагнер». Пригожин подчеркнул, что в компанию обратилось большое число тех, кто представляет добровольческие организации. Он отметил, что задача ЧВК «Вагнер» — отстоять Россию и сделать ее великой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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