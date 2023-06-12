Пригожин заявил о резком увеличении числа добровольцев в ЧВК «Вагнер» на фоне Дня России

12 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что задача ЧВК «Вагнер» — сделать Россию великой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В День России в ЧВК «Вагнер» вступили 2,5 раза больше добровольцев, чем обычно. Об этом сообщил основатель организации Евгений Пригожин, отметив, что такому росту популярности компании поспособствовало и провокационные заявления о ее закрытии. «Спасибо тем парням, которые сегодня пришли в пункты набора ЧВК „Вагнер“. Сегодня в это время их в 2,5 раза больше чем обычно», — сообщил Пригожин, говоря о Дне России. Его слова передала пресс-служба. Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что число желающих увеличилось также и после объявления о закрытии ЧВК «Вагнер». Пригожин подчеркнул, что в компанию обратилось большое число тех, кто представляет добровольческие организации. Он отметил, что задача ЧВК «Вагнер» — отстоять Россию и сделать ее великой.

В День России в ЧВК «Вагнер» вступили 2,5 раза больше добровольцев, чем обычно. Об этом сообщил основатель организации Евгений Пригожин, отметив, что такому росту популярности компании поспособствовало и провокационные заявления о ее закрытии. «Спасибо тем парням, которые сегодня пришли в пункты набора ЧВК „Вагнер“. Сегодня в это время их в 2,5 раза больше чем обычно», — сообщил Пригожин, говоря о Дне России. Его слова передала пресс-служба. Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что число желающих увеличилось также и после объявления о закрытии ЧВК «Вагнер». Пригожин подчеркнул, что в компанию обратилось большое число тех, кто представляет добровольческие организации. Он отметил, что задача ЧВК «Вагнер» — отстоять Россию и сделать ее великой.