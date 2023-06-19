Французский генерал Буркхард вывел формулу современной войны на примере украинского конфликта

В боях на Украине гибнуть десятки людей каждые полчаса, отметил Тьерри Буркхард Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На примере спецоперации на Украине начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард вывел формулу современной войны. Он отметил, что все части армии должны быть согласованными, маневренными и при этом уметь «уменьшать свое электронное излучение».

«Армии должны иметь в воздухе пять беспилотников, связанных с артиллерийской батареей, тремя ракетными установками, одним танком, и иметь достаточную маневренность. Иметь много вещей бесполезно, если они не могут взаимодействовать друг с другом. Согласованность… должна предшествовать массе», — заявил Тьерри Буркхард. Его слова приводит британский журнал The Economist . Военизированные формирования должны уметь создавать области, в которых не работает связь. В них, по задумке, должен работать отдельный канал связи. Генерал также отметил, что армии разных стран должны уменьшать свое электронное излучение, оставаясь при этом в движении.

Также Тьерри Буркхард подчеркнул, что в боях на Украине гибнут десятки людей каждые полчаса. Он сравнил эти потери с войной в Афганистане, где такое количество погибших, только за более длительный срок, исчисляемый десятилетиями, расценивалось как национальная трагедия.

После начала спецоперации Россия и Украина стали активно использовать беспилотники в связке с другими военными частями. Это позволяет увеличить боевую мощность армий.