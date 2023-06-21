Кремль отреагировал на атаку ВСУ беспилотниками в Подмосковье

Российские средства для борьбы с беспилотниками успешно нейтрализовали украинские БПЛА, ранее взорвавшиеся в Подмосковье. Так атаку украинской стороны на Московскую область прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Действительно, была атака. Сейчас средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отметив, что сейчас соответствующие органы занимаются расследованием происшествия. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Утром 21 июня жители Новой Москвы и Подмосковья сообщили о взрывах. Чуть позже губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что российская ПВО сбила нейтрализовала украинских беспилотника. Минобороны РФ, в свою очередь, отмечало, что пострадавших в результате попытки теракта Украины нет.
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