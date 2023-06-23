CNN: конфликт Пригожина и Минобороны не прошел мимо Вашингтона CNN: Вашингтон внимательно следит за ситуацией в РФ после заявлений Пригожина 24 июня 2023 в 03:28 Размер текста - 17 + Вашингтон наблюдает за событиями в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны США внимательно следят за ситуацией в России после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом CNN заявил высокопоставленный источник. Он отметил, что Вашингтон считает слова Пригожина выходящими за рамки его обычной риторики. «[То, что происходит], это реально», — сказал высокопоставленный чиновник. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. США внимательно следят за ситуацией в России после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом CNN заявил высокопоставленный источник. Он отметил, что Вашингтон считает слова Пригожина выходящими за рамки его обычной риторики. «[То, что происходит], это реально», — сказал высокопоставленный чиновник. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям