23 июня 2023

CNN: конфликт Пригожина и Минобороны не прошел мимо Вашингтона

CNN: Вашингтон внимательно следит за ситуацией в РФ после заявлений Пригожина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, капитолий, американцы
Вашингтон наблюдает за событиями в России Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

США внимательно следят за ситуацией в России после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом CNN заявил высокопоставленный источник.

Он отметил, что Вашингтон считает слова Пригожина выходящими за рамки его обычной риторики. «[То, что происходит], это реально», — сказал высокопоставленный чиновник.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США внимательно следят за ситуацией в России после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом CNN заявил высокопоставленный источник. Он отметил, что Вашингтон считает слова Пригожина выходящими за рамки его обычной риторики. «[То, что происходит], это реально», — сказал высокопоставленный чиновник. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...