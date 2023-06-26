В США предупредили об отчаянном шаге Зеленского на поле боя

Экс-разведчик Риттер: Зеленский может устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, блок-пост
ВСУ могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, заявил Скотт Риттер Фото:
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Украинские военные могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (АЭС). С таким заявлением выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянный шаг из-за многочисленных неудач ВСУ.

«Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — заявил Риттер на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Он отметил, что Зеленский может устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, чтобы изменить развитие конфликта после неудач ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что у России есть план по подрыву Запорожской АЭС. По его словам, Россия хочет, чтобы западные страны надавили на киевский режим и заставили ее завершить конфликт на российских условиях, передает телеканал 360. Заявления украинского лидера о планах России в подрыве Запорожской АЭС являются абсолютной ложью, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Украинские военные могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (АЭС). С таким заявлением выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянный шаг из-за многочисленных неудач ВСУ. «Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — заявил Риттер на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Он отметил, что Зеленский может устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, чтобы изменить развитие конфликта после неудач ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что у России есть план по подрыву Запорожской АЭС. По его словам, Россия хочет, чтобы западные страны надавили на киевский режим и заставили ее завершить конфликт на российских условиях, передает телеканал 360. Заявления украинского лидера о планах России в подрыве Запорожской АЭС являются абсолютной ложью, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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