Grayzone назвали новую версию взрывов на «Северных потоках»

Grayzone: роль в подрыве «Северных потоков» сыграло высокое давление в трубопроводах

29 июня 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Подрывники не использовали большое количество взрывчатки, передает издание Grayzone Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Основную роль в повреждении «Северных потоков» сыграло высокое давление. При этом подрывники могли воспользоваться малым количеством взрывчатки, считают эксперты, проанализировавшие снимки шведского инженера Эрика Андерссона, возглавившего экспедицию к месту взрыва трубопроводов. «Эти доказательства опровергают распространенную версию о том, что для уничтожения „Северных потоков“ в сентябре прошлого года использовались „сотни килограммов“ взрывчатых веществ. <…> Кадры указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления», — пояснили эксперты, опрошенные интернет-порталом Grayzone. По данным издания, сейчас в ряде европейских страны проводятся свои расследования диверсии, произошедшей 26 сентября 2022 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекала, что президент США может быть причастен к подрывам трубопроводов. В июне текущего года российская сторона выступила с заявлением о том, что будет добиваться на международном уровне расследования диверсии. По мнению главы Рабочей партии Бельгии Рауля Хедебау, который критикует замалчивание в Европе темы подрывов, терактом занимались «серьезные структуры».

Основную роль в повреждении «Северных потоков» сыграло высокое давление. При этом подрывники могли воспользоваться малым количеством взрывчатки, считают эксперты, проанализировавшие снимки шведского инженера Эрика Андерссона, возглавившего экспедицию к месту взрыва трубопроводов. «Эти доказательства опровергают распространенную версию о том, что для уничтожения „Северных потоков“ в сентябре прошлого года использовались „сотни килограммов“ взрывчатых веществ. <…> Кадры указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления», — пояснили эксперты, опрошенные интернет-порталом Grayzone. По данным издания, сейчас в ряде европейских страны проводятся свои расследования диверсии, произошедшей 26 сентября 2022 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекала, что президент США может быть причастен к подрывам трубопроводов. В июне текущего года российская сторона выступила с заявлением о том, что будет добиваться на международном уровне расследования диверсии. По мнению главы Рабочей партии Бельгии Рауля Хедебау, который критикует замалчивание в Европе темы подрывов, терактом занимались «серьезные структуры».