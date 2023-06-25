Пушков поддержал бельгийского депутата, осудившего замалчивание подрывов «Северных потоков»

25 июня 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Атака на «Северные потоки» была организована в сентябре прошлого года Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Сенатор РФ от Пермского каря Алексей Пушков выступил в поддержку высказываний главы Рабочей партии Бельгии Рауля Хедебау, который раскритиковал замалчивание темы подрывов «Северных потоков». Бельгийский политик задал вопрос коллегам: «Кто взорвал газопроводы?» И после этого посмеялся над их бурной реакцией. «Блестящее выступление депутата Рауля Хедебау в бельгийском парламенте. Оно раскрывает качество и состояние европейской политической элиты», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале . Хедебау назвал подрыв потоков «серьезной атакой на интересы европейцев». По его словам, подрыв трубопроводов оставил миллионы семей без газа. «Эта тема — табу. Эта тема — секрет, ее нельзя обсуждать. Никто не смеет задавать вопросы. И я хочу заявить, что мне также затыкают рот в парламенте!» — сказал Хедебау в своем обращении. Он отметил, что ведущие американские издания сейчас уверены в том, что подрыв совершили несколько украинцев. По мнению бельгийского политика, терактом занимались «гораздо более серьезные структуры». Об атаке на «Северные потоки» стало известно 26 сентября прошлого года. Позже в Германии, Дании и Швеции допустили, что случившееся было диверсией. Этой же версии придерживаются в Кремле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекала, что американский президент США может быть причастен к диверсиям. В июне в России заявили о том, что будут добиваться расследования на международном уровне подрывов на трубопроводе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор РФ от Пермского каря Алексей Пушков выступил в поддержку высказываний главы Рабочей партии Бельгии Рауля Хедебау, который раскритиковал замалчивание темы подрывов «Северных потоков». Бельгийский политик задал вопрос коллегам: «Кто взорвал газопроводы?» И после этого посмеялся над их бурной реакцией. «Блестящее выступление депутата Рауля Хедебау в бельгийском парламенте. Оно раскрывает качество и состояние европейской политической элиты», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Хедебау назвал подрыв потоков «серьезной атакой на интересы европейцев». По его словам, подрыв трубопроводов оставил миллионы семей без газа. «Эта тема — табу. Эта тема — секрет, ее нельзя обсуждать. Никто не смеет задавать вопросы. И я хочу заявить, что мне также затыкают рот в парламенте!» — сказал Хедебау в своем обращении. Он отметил, что ведущие американские издания сейчас уверены в том, что подрыв совершили несколько украинцев. По мнению бельгийского политика, терактом занимались «гораздо более серьезные структуры». Об атаке на «Северные потоки» стало известно 26 сентября прошлого года. Позже в Германии, Дании и Швеции допустили, что случившееся было диверсией. Этой же версии придерживаются в Кремле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекала, что американский президент США может быть причастен к диверсиям. В июне в России заявили о том, что будут добиваться расследования на международном уровне подрывов на трубопроводе.