Захарова дополнила список подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

21 июня 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Захарова намекнула, что президент США причастен к диверсиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Журналист Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) среди подозреваемых в диверсиях на «Северных потоках» обозначил бойца Вооруженных силу Украины, однако не назвал президента США Джо Байдена. Свое недоумение по этому поводу выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Журналист Bellingcat назвал украинского военного, которого подозревают в причастности к атаке на „Северные потоки“. А американского президента не назвал?» — поинтересовалась Захарова у себя в telegram-канале. Ранее оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Позднее выяснилось, что давления снизилось на обеих нитках газопровода, что случается из-за утечки газа. В Кремле, а также в Германии предположили, что их причиной были диверсии. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва намерена добиваться международного расследования.

Журналист Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) среди подозреваемых в диверсиях на «Северных потоках» обозначил бойца Вооруженных силу Украины, однако не назвал президента США Джо Байдена. Свое недоумение по этому поводу выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Журналист Bellingcat назвал украинского военного, которого подозревают в причастности к атаке на „Северные потоки“. А американского президента не назвал?» — поинтересовалась Захарова у себя в telegram-канале. Ранее оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Позднее выяснилось, что давления снизилось на обеих нитках газопровода, что случается из-за утечки газа. В Кремле, а также в Германии предположили, что их причиной были диверсии. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва намерена добиваться международного расследования.