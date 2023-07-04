Климатолог заявил об увеличении количества естественных причин пожаров

Климатолог Семенов: число пожаров растет по естественным причинам

04 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Для начала пожара нужен катализатор: молния или спичка, сказал Сергей Семенов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Число лесных пожаров будет расти из года в год из-за засушливой погоды и высоких температур. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семенов, отметив, что главным толчком для возгорания являются молния или небрежность человека. «К сожалению, число природных пожаров увеличивается. Здесь есть связь между естественными (климатическими) факторами и антропогенными (человеческими). Первый характеризуется ростом глобальной температуры. Это связано с увеличением продолжительности периодов сухой погоды и высокой температуры в это время. Все это создает предпосылки для лесных пожаров. Но для их возникновения нужен толчок: либо спичка, либо молния», — сказал Сергей Семенов. При этом растет число антропогенных причин возникновения лесных пожаров, отметил климатолог. «Человек стал чаще бывать в лесу в целях туризма, отдыха, собирательства (ягод и грибов) и не всегда себя аккуратно ведет. Поэтому, с одной стороны, увеличились климатические предпосылки для лесных пожаров, с другой стороны увеличились антропогенные. Длительность пожароопасного периода зависит от конкретной погоды данного года, засушливая она или дождливая», — объяснил профессор. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что после летнего солнцестояния в России увеличивается опасность возникновения лесных пожаров, так как почва глубоко прогревается в этот период времени. По словам климатолога ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николая Терешонка, сейчас все чаще будет возникать ситуация с засухами и возгораниями и эти периоды будут все продолжительнее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Число лесных пожаров будет расти из года в год из-за засушливой погоды и высоких температур. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семенов, отметив, что главным толчком для возгорания являются молния или небрежность человека. «К сожалению, число природных пожаров увеличивается. Здесь есть связь между естественными (климатическими) факторами и антропогенными (человеческими). Первый характеризуется ростом глобальной температуры. Это связано с увеличением продолжительности периодов сухой погоды и высокой температуры в это время. Все это создает предпосылки для лесных пожаров. Но для их возникновения нужен толчок: либо спичка, либо молния», — сказал Сергей Семенов. При этом растет число антропогенных причин возникновения лесных пожаров, отметил климатолог. «Человек стал чаще бывать в лесу в целях туризма, отдыха, собирательства (ягод и грибов) и не всегда себя аккуратно ведет. Поэтому, с одной стороны, увеличились климатические предпосылки для лесных пожаров, с другой стороны увеличились антропогенные. Длительность пожароопасного периода зависит от конкретной погоды данного года, засушливая она или дождливая», — объяснил профессор. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что после летнего солнцестояния в России увеличивается опасность возникновения лесных пожаров, так как почва глубоко прогревается в этот период времени. По словам климатолога ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николая Терешонка, сейчас все чаще будет возникать ситуация с засухами и возгораниями и эти периоды будут все продолжительнее.