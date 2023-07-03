Вильфанд заявил об опасной ситуации с лесными пожарами в России

03 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В период солнцестояния почва прогревается вглубь до 30 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 После летнего солнцестояния в России увеличивается опасность возникновения лесных пожаров, так как почва глубоко прогревается в этот период времени. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «В период летнего солнцестояния, после двадцатых чисел июня, появляется ситуация, когда долго не было осадков и в 20-30 сантиметровом слое почвы мало влаги. Также беспощадно не просто прогревает, а прожигает поверхность солнце. Создается ситуация для формирования четвертого или пятого класса пожарной опасности», — сказал Роман Вильфанд. Собеседник агентства подчеркнул, что из-за летнего солнцестояния опасная ситуация возникает на севере страны, где солнце практически не заходит за горизонт. «В некоторых регионах очень длинный световой день. Если еще и антициклональная циркуляция, как сейчас, на севере Дальнего Востока, в Якутии, в Магаданской области, то возникают условия для пожарной опасности. Там давно не было осадков, и в ближайшее время не прогнозируются. Кроме того, жаркий воздух и циркуляция не прогнозируются», — объяснил метеоролог. Ранее ФБУ «Авиалесохрана» сообщила, что площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Это больше в 10 раз, чем днем ранее.

После летнего солнцестояния в России увеличивается опасность возникновения лесных пожаров, так как почва глубоко прогревается в этот период времени. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «В период летнего солнцестояния, после двадцатых чисел июня, появляется ситуация, когда долго не было осадков и в 20-30 сантиметровом слое почвы мало влаги. Также беспощадно не просто прогревает, а прожигает поверхность солнце. Создается ситуация для формирования четвертого или пятого класса пожарной опасности», — сказал Роман Вильфанд. Собеседник агентства подчеркнул, что из-за летнего солнцестояния опасная ситуация возникает на севере страны, где солнце практически не заходит за горизонт. «В некоторых регионах очень длинный световой день. Если еще и антициклональная циркуляция, как сейчас, на севере Дальнего Востока, в Якутии, в Магаданской области, то возникают условия для пожарной опасности. Там давно не было осадков, и в ближайшее время не прогнозируются. Кроме того, жаркий воздух и циркуляция не прогнозируются», — объяснил метеоролог. Ранее ФБУ «Авиалесохрана» сообщила, что площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Это больше в 10 раз, чем днем ранее.