ЧВК «Вагнер» тренирует бойцов теробороны в Могилевской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ЧВК «Вагнер» начал обучение белорусских военнообязанных недалеко от Осиповичи Фото:
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Бойцы ЧВК «Вагнер» учат белорусских военнообязанных территориальной обороне рядом с городом Осиповичи Могилевской области. Об этом сообщили в минобороны республики.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. <…> В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что военнообязанные учатся перемещению на боле боя и тактической стрельбе, узнают инженерную подготовку и тактическую медицину.

Ранее Минобороны республики заявило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с белорусскими военными, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний, передает «Национальная служба новостей».

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Бойцы ЧВК «Вагнер» учат белорусских военнообязанных территориальной обороне рядом с городом Осиповичи Могилевской области. Об этом сообщили в минобороны республики. «Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. <…> В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что военнообязанные учатся перемещению на боле боя и тактической стрельбе, узнают инженерную подготовку и тактическую медицину. Ранее Минобороны республики заявило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с белорусскими военными, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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