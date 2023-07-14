ЧВК «Вагнер» тренирует бойцов теробороны в Могилевской области

Бойцы ЧВК «Вагнер» учат белорусских военнообязанных территориальной обороне рядом с городом Осиповичи Могилевской области. Об этом сообщили в минобороны республики.
«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. <…> В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что военнообязанные учатся перемещению на боле боя и тактической стрельбе, узнают инженерную подготовку и тактическую медицину.
Ранее Минобороны республики заявило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с белорусскими военными, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний, передает «Национальная служба новостей».
Бойцы ЧВК «Вагнер» учат белорусских военнообязанных территориальной обороне рядом с городом Осиповичи Могилевской области. Об этом сообщили в минобороны республики. «Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. <…> В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что военнообязанные учатся перемещению на боле боя и тактической стрельбе, узнают инженерную подготовку и тактическую медицину. Ранее Минобороны республики заявило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с белорусскими военными, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний, передает «Национальная служба новостей».