Киев произведет снаряды натовского калибра 155 миллиметров

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Снарядная программа на Украине началась год назад Фото:
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Киев ведет работу по организации производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом заявил депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев

«Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине», — заявил Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что снарядная программа в стране запустилась в прошлом году.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины по причине нехватки у последних 155-миллиметровых фугасных снарядов. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Кроме того, ранее ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов калибра 155 миллиметров, передает МК.

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Киев ведет работу по организации производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом заявил депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев «Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине», — заявил Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что снарядная программа в стране запустилась в прошлом году. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины по причине нехватки у последних 155-миллиметровых фугасных снарядов. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Кроме того, ранее ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов калибра 155 миллиметров, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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