Киев произведет снаряды натовского калибра 155 миллиметров

Киев ведет работу по организации производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом заявил депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев
«Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине», — заявил Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что снарядная программа в стране запустилась в прошлом году.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины по причине нехватки у последних 155-миллиметровых фугасных снарядов. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Кроме того, ранее ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов калибра 155 миллиметров, передает
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