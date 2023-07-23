В Польше назвали семь трагических ошибок Зеленского

Mysl Polska: Зеленский не разбирается в политике и это его ошибка

23 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский действует по указке США и не разбирается в политике, отметил журналист Яцек Меджицки Фото: Официальный сайт президента Украины Журналист польской газеты Яцек Меджицки разобрал семь критических ошибок президента Украины Владимира Зеленского, которые тот совершает на своем посту. Основная их них, по мнению корреспондента, заключается в том, что украинский лидер совершенно не разбирается в политике. Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике и действует по указке Запада. «Он лишь формально играет роль президента Украины, все в основном решается либо в Вашингтоне, либо в Букингемском дворце», — подчеркивает Яцек Меджицки в своем материале для Mysl Polska. Вторая ошибка Зеленского заключается в его внешнем виде. Военная форма, в которой президент появляется в медийном пространстве, на встрече с западными представителями, не соответствует статусу украинского лидера. «Причем это даже не совсем военная форма, так как сам Зеленский не имеет ни военного образования, ни воинского звания. Следующая ошибка президента Украины связана с тем, что он не принимает мирных российских условий по урегулированию конфликта. Меджицки пишет, что в этом вопросе Зеленский доверят Западу и это как раз и является его ошибкой. Еще одни ошибочные действия связаны с тем, что Владимир Зеленский критикует лидеров стран, а потом требует от них лояльности. Своими действиями Зеленский теряет поддержку украинского народа. Польский журналист уточнил, что единственный плюс украинского лидера заключается в армии. И то этому поспособствовал Запад. Шестая ошибка Зеленского связана с тем, что политик понятия не имеет, как восстанавливать собственную страну. «Он надеется только на победу над Россией», — подытоживает Меджицки. И последняя ошибка, по мнению польского журналиста, связана с тем, что Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона. Ранее Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Тот раскритиковал украинского лидера за неподобающий ответ в адрес бретонского министра обороны Бена Уоллеса. До этого в Британии потребовали от Зеленского благодарности за предоставленную помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналист польской газеты Яцек Меджицки разобрал семь критических ошибок президента Украины Владимира Зеленского, которые тот совершает на своем посту. Основная их них, по мнению корреспондента, заключается в том, что украинский лидер совершенно не разбирается в политике. Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике и действует по указке Запада. «Он лишь формально играет роль президента Украины, все в основном решается либо в Вашингтоне, либо в Букингемском дворце», — подчеркивает Яцек Меджицки в своем материале для Mysl Polska. Вторая ошибка Зеленского заключается в его внешнем виде. Военная форма, в которой президент появляется в медийном пространстве, на встрече с западными представителями, не соответствует статусу украинского лидера. «Причем это даже не совсем военная форма, так как сам Зеленский не имеет ни военного образования, ни воинского звания. Следующая ошибка президента Украины связана с тем, что он не принимает мирных российских условий по урегулированию конфликта. Меджицки пишет, что в этом вопросе Зеленский доверят Западу и это как раз и является его ошибкой. Еще одни ошибочные действия связаны с тем, что Владимир Зеленский критикует лидеров стран, а потом требует от них лояльности. Своими действиями Зеленский теряет поддержку украинского народа. Польский журналист уточнил, что единственный плюс украинского лидера заключается в армии. И то этому поспособствовал Запад. Шестая ошибка Зеленского связана с тем, что политик понятия не имеет, как восстанавливать собственную страну. «Он надеется только на победу над Россией», — подытоживает Меджицки. И последняя ошибка, по мнению польского журналиста, связана с тем, что Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона. Ранее Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Тот раскритиковал украинского лидера за неподобающий ответ в адрес бретонского министра обороны Бена Уоллеса. До этого в Британии потребовали от Зеленского благодарности за предоставленную помощь.