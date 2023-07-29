Арестован подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ

В диверсии подозревается 42-летний электрик предприятия
Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре отправлен под арест. Такое решение вынес суд 29 июля, сообщает корреспондент ТАСС. Ранее злоумышленник признал свою вину.
42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии, подозревается в том, что заложил взрывное устройство на НПЗ. После взрыва он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы.
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