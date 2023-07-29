Арестован подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ

29 июля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

В диверсии подозревается 42-летний электрик предприятия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре отправлен под арест. Такое решение вынес суд 29 июля, сообщает корреспондент ТАСС. Ранее злоумышленник признал свою вину. 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии, подозревается в том, что заложил взрывное устройство на НПЗ. После взрыва он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы.

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре отправлен под арест. Такое решение вынес суд 29 июля, сообщает корреспондент ТАСС. Ранее злоумышленник признал свою вину. 42-летний россиянин, работающий электриком на предприятии, подозревается в том, что заложил взрывное устройство на НПЗ. После взрыва он пытался покинуть Россию через Казахстан, но был задержан у границы.