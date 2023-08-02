Эксперт по безопасности призвал не экономить на системах по выявлению лесных пожаров

02 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Беспилотники могут массово патрулировать леса, считает Максим Жарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Властям необходимо внедрять новейшие технологии по раннему выявлению лесных пожаров, чтобы сократить их численность, — искусственный интеллект, беспилотники. На этих разработках государству нельзя экономить, заявил URA.RU председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «Раннее обнаружение лесного пожара, не менее важно, чем профилактика. Потушить очаг на ранней стадии гораздо легче, чем тогда, когда пламенем охвачены огромные участки. Вот именно здесь нужно не скупиться на внедрении новейших технологий. Необходимо совершенствовать методы космического обнаружения очагов. Эта работа уже ведется, останавливать ее ни в коем случае нельзя. Нужно модернизировать не только оптическую, наблюдательную космическую аппаратуру, но и программные комплексы на основе искусственного интеллекта. Они могут быстрее человека распознавать признаки возникновения огненных очагов. Кроме того, искусственный интеллект может существенно помочь в анализе данных о пожарах и прогнозировании их возникновения в тех или иных местах. А это, в свою очередь, позволит концентрировать профилактические и подготовительные усилия именно в местах повышенного риска», — объяснил Максим Жарков. По мнению собеседника агентства, в России также необходимо развивать систему беспилотников для патрулирования лесов. «В обозримом будущем на помощь пожарным могут быть массово направлены и беспилотные летательные аппараты, способные патрулировать лесные массивы на относительно небольших высотах. Помогут и стационарные наблюдательные вышки, оснащенные видеоаппаратурой. Нужно понимать, что чем больше видеокамер наблюдает за лесным массивом, тем быстрее будет замечено возгорание. А время обнаружения играет ключевую роль в ликвидации огня. Разумеется нужно совершенствовать и сами методы пожаротушения. Разрабатывать и внедрять роботизированные мобильные комплексы, улучшать технологии доставки людей и техники к очагам возгорания», — подчеркнул Жарков. Ранее координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов посоветовал властям изменить отношение к лесным пожарам. Им необходимо сделать акцент на предупреждении возгораний и активнее разбираться в причинах. На данный момент этим не занимаются, так как в Рослесхозе не хватает людей из-за низких зарплат. По итогу площади пожаров в России увеличиваются, а власти проявляют избыточную осторожность в вопросе борьбы с ними. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Властям необходимо внедрять новейшие технологии по раннему выявлению лесных пожаров, чтобы сократить их численность, — искусственный интеллект, беспилотники. На этих разработках государству нельзя экономить, заявил URA.RU председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «Раннее обнаружение лесного пожара, не менее важно, чем профилактика. Потушить очаг на ранней стадии гораздо легче, чем тогда, когда пламенем охвачены огромные участки. Вот именно здесь нужно не скупиться на внедрении новейших технологий. Необходимо совершенствовать методы космического обнаружения очагов. Эта работа уже ведется, останавливать ее ни в коем случае нельзя. Нужно модернизировать не только оптическую, наблюдательную космическую аппаратуру, но и программные комплексы на основе искусственного интеллекта. Они могут быстрее человека распознавать признаки возникновения огненных очагов. Кроме того, искусственный интеллект может существенно помочь в анализе данных о пожарах и прогнозировании их возникновения в тех или иных местах. А это, в свою очередь, позволит концентрировать профилактические и подготовительные усилия именно в местах повышенного риска», — объяснил Максим Жарков. По мнению собеседника агентства, в России также необходимо развивать систему беспилотников для патрулирования лесов. «В обозримом будущем на помощь пожарным могут быть массово направлены и беспилотные летательные аппараты, способные патрулировать лесные массивы на относительно небольших высотах. Помогут и стационарные наблюдательные вышки, оснащенные видеоаппаратурой. Нужно понимать, что чем больше видеокамер наблюдает за лесным массивом, тем быстрее будет замечено возгорание. А время обнаружения играет ключевую роль в ликвидации огня. Разумеется нужно совершенствовать и сами методы пожаротушения. Разрабатывать и внедрять роботизированные мобильные комплексы, улучшать технологии доставки людей и техники к очагам возгорания», — подчеркнул Жарков. Ранее координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов посоветовал властям изменить отношение к лесным пожарам. Им необходимо сделать акцент на предупреждении возгораний и активнее разбираться в причинах. На данный момент этим не занимаются, так как в Рослесхозе не хватает людей из-за низких зарплат. По итогу площади пожаров в России увеличиваются, а власти проявляют избыточную осторожность в вопросе борьбы с ними.